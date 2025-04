Tensione ad Oriente: la Cina inizia grandi esercitazioni attorno a Taiwan e dà del “Parassita” al suo presidente

La Cina alza il livello del gioco contro Taiwan, e questo aumenta la tensione in estremo Oriente. Martedì la Cina ha organizzato esercitazioni militari al largo delle coste settentrionali, meridionali e orientali di Taiwan come “severo avvertimento” contro il separatismo e ha definito il presidente taiwanese Lai Ching-te un “parassita”, mentre Taiwan ha inviato navi da guerra per rispondere all’avvicinamento della marina cinese alle sue coste.

Ecco un video he presenta tutta la situazione:

Le esercitazioni, che la Cina non ha formalmente nominato a differenza dei giochi di guerra dello scorso anno, si svolgono dopo un aumento della retorica cinese contro Lai e seguono la scia della visita in Asia del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, durante la quale ha ripetutamente criticato Pechino.

Le forze armate cinesi hanno schierato navi, aerei e artiglieria per esercitarsi a bloccare l’isola, a colpire obiettivi terrestri e marittimi e a effettuare intercettazioni aeree per “testare il coordinamento delle forze in combattimento”, ha dichiarato il Comando del Teatro Orientale di Pechino in un comunicato.

Lo scorso maggio , tre giorni dopo l’insediamento di Lai, le forze cinesi hanno inscenato giochi di guerra per simulare la presa del pieno controllo delle aree a ovest della cosiddetta prima catena di isole e hanno condotto esercitazioni missilistiche a fuoco vivo.

La Cina considera Taiwan, governata democraticamente, come un proprio territorio e definisce Lai un “separatista”. In un video che accompagna il suo annuncio, il Comando del Teatro Orientale lo ha definito “parassita” in inglese e lo ha raffigurato come un insetto verde tenuto da bacchette su una Taiwan in fiamme.

Il governo di Taiwan ha condannato le esercitazioni, con l’ufficio presidenziale che ha dichiarato che la Cina è “ampiamente riconosciuta dalla comunità internazionale come un piantagrane” e che il governo ha la fiducia e la capacità di difendersi.

Il governo di Taiwan respinge le rivendicazioni di sovranità di Pechino, affermando che solo il popolo dell’isola può decidere del proprio futuro.

Due alti funzionari di Taiwan hanno dichiarato alla Reuters che più di 10 navi militari cinesi si sono avvicinate alla zona contigua di 24 miglia nautiche (44 km) e Taiwan ha inviato le proprie navi da guerra per rispondere.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di non aver rilevato alcun fuoco vivo da parte dell’esercito cinese, ma che sono stati coinvolti almeno 71 aerei militari cinesi e 13 navi della marina. Ha aggiunto di non sapere quando le esercitazioni termineranno.

Il portavoce del ministero, Sun Li-fang, ha dichiarato che le forze armate di Taiwan hanno aumentato il livello di preparazione per garantire che la Cina non “trasformi le esercitazioni in combattimento” e “lanci un attacco improvviso contro di noi”.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che il gruppo di portaerei Shandong della Cina è entrato nell’area di risposta dell’isola lunedì, aggiungendo di aver inviato aerei e navi militari e di aver attivato sistemi missilistici terrestri in risposta.

Le esercitazioni hanno avuto luogo dopo che Hegseth ha lasciato la regione in seguito alle visite in Giappone e nelle Filippine, dove ha criticato la Cina e ha detto che il Giappone è “indispensabile” per affrontare l’aggressione cinese.

Un alto funzionario della sicurezza di Taiwan ha dichiarato alla Reuters, citando valutazioni interne, che Pechino aveva bisogno di evitare qualsiasi “scontro percepito” con Washington prima dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, e quindi Taiwan è diventata un pretesto.

Dopo l’annuncio dell’esercitazione, le forze armate cinesi hanno diffuso in rapida successione una serie di video di propaganda che ritraggono navi da guerra e caccia cinesi che accerchiano Taiwan, Taipei che viene puntata dall’alto e una raffica di missili che si lanciano nel cielo prima di esplodere sui loro bersagli.

Un video di un manifesto che accompagna le esercitazioni, intitolato “Closing In” e che mostra le forze cinesi che circondano l’isola, è stato pubblicato su Weibo del Comando del Teatro Orientale.

A questo è seguito un video intitolato “Shell”, che raffigura il Presidente Lai come un insetto verde dei cartoni animati che genera parassiti in tutta l’isola, sulla pagina WeChat del Comando del Teatro Orientale.