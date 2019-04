Tajani, basta luoghi comuni. Gli italiani non si faranno prendere il giro

Una cosa sta diventando veramente insopportabile in questa campagna elettorale europea: le banalità che diventano falsità quando continuano ad essere ripetute a pappagallo, senza pensare, senza un minimo di analisi e di attività informativa a monte.

Dato che le votazioni si avvicinano questo tipo di banalità si fanno sempre più vive e, sinceramente, incominciano a stancare noi e gli italiani. Questa mattina abbiamo parlato delle falsità affermate alla stampa da Juncker che si dimentica come i soldi che l’Unione restituisce all’Italia siano solo una frazione di quanto gli italiani paghino all’unione stessa, e tutto questo da dati certi forniti dalla stessa Commissione, di cui, evidentemente, non conosce i lavori. Quindi abbiamo avuto il dubbio piacere di leggere l’ennesima banalità di Tajani.

L’articolo si imperniava su un tentativo, sterile di evitare che la Lega formi il proprio polo nel gruppo ENF, magari unendolo al gruppo ECR dei coservatori e diventando così una forza trainante del parlamento. Una atttività legittima, un’ambizione quasi naturale ,c he naturalmente terrorizza i morenti moderati italiani del EEP, cioè i sottoposti alla Merkel, fra cui FI di tajani.

Quello che mi ha infastidito però è l’uso del banale e falso luogo comune, del “80% delle auto tedesche ha parti italiane”, a ribadire il legame mortale fra Italia e Germania. Una banalità che fa il pari con i “Ristoranti sono sempre pieni” di Berlusconi, come se tutta l’import export di uno stato si concentrasse nel settore auto , tra l’altro in fortissima crisi,

In questo grafico DESTATIS l’Import/Export fra Italia e Germania

Ausfurh sono le esportazioni tedeschi in Italia, Einfurh sono le importazioni tedesche dall’Italia, chi se ne importa delle componenti auto, dal 1995 , siamo in disavanzo della bilancia commerciale dal 1995, con diversi gradi. quello di cui un politico italiano dovrebbe interessarsi è riportare in equilibrio la bilancia commerciale con la Germania. Interessa questo a Tajani? Assolutamente NO. Non ha neanche idea di quello che accade, delle cifre in gioco, di cosa si parli. Come buona parte dei deputati italiani, soprattutto dei partiti che erano la maggioranza nello scorso parlamento, non sa NULLA, non conosce la situazione politica, non conosce le tendenze. Non si può fare politica solo con quattro slogan di un vecchio ufficio marketing Mediaset.



