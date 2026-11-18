Dopo oltre otto ore di estenuanti negoziati notturni, terminati verso le due del mattino alla Cancelleria di Berlino, la coalizione di governo tedesca ha raggiunto un’intesa sul pacchetto energia. Il cancelliere Friedrich Merz (CDU), il vicecancelliere e ministro delle Finanze Lars Klingbeil (SPD) e il leader della CSU Markus Söder hanno concordato due misure attese: la riduzione della tassa sull’elettricità per tutti i consumatori e l’introduzione di un tetto massimo ai prezzi dei carburanti.

Dietro i toni trionfalistici dei comunicati ufficiali, la sostanza economica rivela un compromesso al ribasso, dettato più dalla necessità di evitare una crisi di governo che da una vera strategia di rilancio produttivo. Il taglio fiscale, infatti, ha il fiato corto: entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, ma sarà valido inizialmente soltanto per dodici mesi e, quantitativamente, è piuttosto limitato

I numeri della misura: quanto risparmiano famiglie e imprese

La decisione principale riguarda la tassa sull’elettricità (Stromsteuer), che verrà abbattuta dall’attuale livello di 2,05 centesimi per kilowattora fino al minimo consentito dalla normativa europea, pari a 0,1 centesimi per kWh.

L’intervento comporta un mancato gettito per il bilancio federale di circa 5,4 miliardi di euro all’anno. I fornitori di energia applicheranno lo sconto in modo automatico nelle fatture, senza bisogno di domande da parte dei cittadini, ma l’effetto pratico sul potere d’acquisto dei singoli nuclei familiari rimane modesto.

Tipologia di utenza Consumo stimato annuo Risparmio mensile stimato Risparmio totale annuo Single 1.500 kWh ~3,00 € ~36,00 € Famiglia (3 persone) 4.000 kWh ~7,75 € ~93,00 € Piccole imprese e artigiani Alto fabbisogno Rilevante Fino a diverse migliaia di euro

Se per le famiglie l’alleggerimento si limita a meno di cento euro l’anno, il beneficio diventa significativo per la piccola manifattura, il commercio e le attività artigianali, che da mesi subiscono una perdita di competitività causata dai costi energetici fuori mercato.

L’artificio contabile: una copertura appesa ai fondi verdi

Il vero punto di scontro tra i partner di governo ha riguardato il reperimento delle risorse. Il buco da 5,4 miliardi per il 2027 non sarà coperto da tagli strutturali alla spesa improduttiva, ma attraverso i presunti risparmi e le eccedenze del fondo per le energie rinnovabili (la legge EEG).

Si tratta di una scommessa contabile fragile: le risorse di questo conto dipendono strettamente dall’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità. La stessa SPD aveva espresso forti perplessità sulla tenuta costituzionale di questo meccanismo. La coalizione ha già messo le mani avanti: se i fondi non basteranno, scatteranno misure correttive durante l’anno fiscale, compresi possibili tagli ad altri sussidi o l’aumento di altre imposte, come la ritenuta sui redditi di capitale. Inoltre, l’estensione della misura oltre il 2027 dipenderà interamente dalla ricerca di coperture strutturali nel bilancio del 2028.

Carburanti: una toppa d’emergenza contro lo shock di Hormuz

Accanto all’elettricità, la coalizione ha approvato l’introduzione di un tetto massimo al prezzo del carburante (Spritpreisdeckel) a partire dal 1° gennaio 2027, in sostituzione dello sconto alla pompa che scadrà a fine dicembre. Il provvedimento risponde alle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare al blocco delle rotte petrolifere nello Stretto di Hormuz e al conflitto con l’Iran.

La legge quadro avrà una durata di un anno, ma il regolamento operativo di dettaglio rimarrà in vigore per soli tre mesi, al termine dei quali il governo deciderà se rinnovarlo. Il tetto seguirà una formula collegata ai prezzi del mercato mondiale sul modello di Belgio e Lussemburgo, con la facoltà per i singoli Länder di differenziare i prezzi massimi su base regionale per evitare carenze di rifornimento. La sorveglianza sarà affidata all’Ufficio federale dei cartelli. Un sistema complicato che non si sa quali effetti potrà avere.

Il braccio di ferro politico: Merz salva la faccia, il nodo è rinviato

Il vertice notturno ha messo a nudo le profonde divisioni all’interno della maggioranza. Friedrich Merz era sotto assedio: dopo le sconfitte elettorali della CDU nelle consultazioni regionali di settembre e le proteste della base del partito, il cancelliere aveva trasformato il taglio dell’elettricità in una prova di sopravvivenza politica personale. All’inizio del 2026, infatti, la riduzione era stata concessa solo ad alcune grandi aziende, scatenando l’ira dei deputati conservatori e delle associazioni di categoria.

Dall’altra parte, il ministro delle Finanze socialista Lars Klingbeil si è opposto a lungo all’operazione per timore di compromettere i saldi di finanza pubblica. Ci sono ben due contraddizioni: la Germania approva una manovra federale da circa 560 miliardi di euro con oltre 210 miliardi di nuovo debito netto, ma si blocca per otto ore notturne di fronte a un alleggerimento fiscale di appena 5,4 miliardi destinato all’economia reale, e abbiamo i Socialdemocratici che si interessano della tenuta del bilancio più che del benessere dei cittadini. Merz rivendica di aver mantenuto la promessa, ma la coalizione esce dal confronto più debole, lasciando le scelte di fondo rinviate al 2028 e, soprattutto, senza nessuna seria soluzione strutturale ai problemi tedeschi. La norma non è che l’ennesimo calcio al barattolo, nella speranza che la crisi si risolva da sola.