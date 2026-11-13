Svezia, svolta storica: il Parlamento cambia la Costituzione per revocare la cittadinanza a chi commette gravi reati. E in Italia?

La civilissima e ultra-progressista Svezia ha finalmente fatto i conti con la realtà: il Parlamento di Stoccolma (Riksdag) ha approvato in via definitiva una storica modifica costituzionale che permette di togliere la cittadinanza svedese a chi non la merita. Il provvedimento, passato l’11 novembre con una maggioranza schiacciante di 292 voti favorevoli e soli 51 contrari, colpisce i possessori di doppia nazionalità che hanno ottenuto il passaporto con l’inganno o si sono macchiati di crimini gravissimi. Un risveglio brusco per il modello scandinavo, che ora solleva una domanda inevitabile anche per l’Italia.

Per decenni ci hanno raccontato che l’accoglienza senza condizioni e la distribuzione generosa di passaporti fossero il culmine della civiltà europea. Poi, però, arrivano i conti da pagare, sia in termini di sicurezza nelle strade sia di tenuta dei bilanci pubblici.

In Svezia, per cambiare la legge fondamentale dello Stato, servono due votazioni parlamentari separate da un’elezione generale. Il voto di mercoledì è stato il secondo e decisivo passo, a cui si sono opposti soltanto il Partito della Sinistra e i Verdi. Tutti gli altri schieramenti, inclusi i socialdemocratici, hanno capito che non si poteva più voltare la faccia dall’altra parte.

Chi rischia di perdere il passaporto svedese

La riforma costituzionale entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, aprendo la strada alle leggi attuative (contenute nel rapporto governativo SOU 2026:21) previste per il 1° gennaio 2028. Il ritiro della cittadinanza riguarderà esclusivamente chi possiede una doppia cittadinanza, poiché il diritto internazionale impedisce di rendere una persona apolide, e si applicherà in due casi ben precisi:

Frode o dichiarazioni false: chi ha ottenuto la cittadinanza fornendo deliberatamente informazioni ingannevoli, false identità o agendo in modo improprio durante la pratica burocratica.

Crimini contro gli interessi vitali dello Stato: chi viene condannato per reati gravissimi che minacciano la sicurezza nazionale.

Dietro la formula tecnica degli “interessi vitali”, l’obiettivo politico è trasparente. Il governo uscente di centro-destra guidato da Ulf Kristersson, sostenuto esternamente dai Democratici Svedesi, aveva messo nel mirino fin dall’anno scorso l’esplosione della criminalità organizzata e delle gang armate, un fenomeno che ha trasformato interi quartieri delle città svedesi in zone franche.

Fase dell’iter legislativo Data prevista Effetto pratico Secondo voto in Parlamento 11 novembre 2026 Approvazione definitiva della modifica costituzionale (292 sì, 51 no). Entrata in vigore costituzionale 1° gennaio 2027 Cade il divieto assoluto di revoca della cittadinanza nella Costituzione. Legge ordinaria attuativa 1° gennaio 2028 Applicazione concreta ai casi di frode, terrorismo e criminalità organizzata (da definire dal nuovo esecutivo).

Il nodo politico e il peso economico dell’insicurezza

Resta ora un passaggio pratico non banale. Dopo le elezioni inconcludenti del 13 settembre scorso, Kristersson guida un governo di transizione per gli affari correnti. Toccherà quindi al prossimo esecutivo scrivere nel dettaglio la legge ordinaria e stabilire il catalogo esatto dei reati (inclusi quelli legati alle gang) che faranno scattare il ritiro del passaporto. Dopo elezioni che non hanno portato a un governo con maggoranza parlamentare e le consultazioni stanno proseguendo: se l’accordo sarà fra partiti centristi e moderati la lista dei reati che porteranno alla perdita della naturalizzazione.

Le associazioni per i diritti civili sono già sulle barricate. Aida Samani, consulente legale di Civil Rights Defenders, ha lamentato che la norma creerà “due tipi di cittadinanza: una solida e una debole e condizionata”.

Un’obiezione formale che ignora però il disastro economico e sociale sottostante. Il celebre Stato sociale nordico si regge su tasse elevate pagate da cittadini che rispettano le regole. Quando la criminalità d’importazione esplode, i costi per la collettività diventano insostenibili:

Aumento vertiginoso della spesa pubblica per polizia, tribunali e carceri.

Drenaggio di sussidi e ammortizzatori sociali verso reti opache o fraudolente.

Crollo del valore immobiliare e fuga delle attività commerciali dai quartieri ostaggio delle bande.

Togliere la cittadinanza a chi ha truffato lo Stato o lo combatte dall’interno significa poter procedere all’espulsione definitiva, tagliando alla radice un costo sociale ed economico permanente per i contribuenti onesti.

Se persino la Svezia è arrivata a blindare la propria Costituzione per difendersi, viene da chiedersi quanto tempo dovrà ancora passare prima che un dibattito altrettanto serio e concreto inizi anche da noi. In Italia, dove spesso si discute solo di come accelerare la concessione della cittadinanza, l’idea di revocarla a chi tradisce il patto sociale con reati gravi resta quasi un tabù. Eppure il pragmatismo scandinavo dimostra che i diritti non possono esistere senza doveri.