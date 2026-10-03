Stop al grande occhio: il giudice federale dichiara illegale la rete Flock e impone una svolta sulla sorveglianza

Un maxi-carico da oltre quaranta chili di metanfetamina scoperto a bordo di un’auto rischia di svanire nel nulla in tribunale. Un giudice federale degli Stati Uniti ha annullato tutte le prove raccolte contro una sospetta trafficante, stabilendo che ricostruire a ritroso i viaggi dei cittadini senza un mandato del magistrato vìola apertamente la Costituzione.

La decisione non fa cadere soltanto una pesante accusa penale: manda in frantumi le attuali prassi investigative e costringe la polizia e i fornitori privati a rivedere da cima a fondo l’uso delle telecamere intelligenti sulle strade.

La vicenda è esplosa lungo l’autostrada I-44, in Oklahoma. Un agente della contea di Tulsa nota un SUV con targa della California. Nessun reato evidente, nessuna segnalazione urgente: l’unico elemento di curiosità è la provenienza da un altro Stato.

Tanto è bastato al poliziotto per mettersi in scia, fermare la conducente con il pretesto di un cambio di corsia senza freccia e interrogare il terminale collegato alla rete privata di Flock Safety.

In pochi istanti lo schermo ha restituito oltre cinquanta registrazioni degli spostamenti della donna attraverso gli Stati Uniti nell’arco di un intero mese. Messa alle strette con la mappa dei suoi viaggi, la conducente ha ceduto. Nel bagagliaio c’erano circa 41 chili di droga e settemila dollari in contanti.

Per la giudice distrettuale Sara Hill, tuttavia, l’indagine è viziata alla radice: quel controllo retroattivo nel database ha reso illegale l’intera perquisizione, azzerando ogni prova.

Cos’è Flock Safety e come opera la ragnatela digitale

Flock Safety è un’azienda privata nata con l’obiettivo dichiarato di azzerare la criminalità attraverso la tecnologia. La società fornisce ad agenzie pubbliche e quartieri privati un’infrastruttura capillare di dispositivi ALPR (lettori automatici di targhe) gestiti tramite algoritmi di intelligenza artificiale.

I numeri descrivono una macchina di controllo senza precedenti:

Oltre 120.000 telecamere dichiarate , con ricerche indipendenti che segnalano circa 300.000 apparecchi attivi tra lettori ottici e sensori acustici;

, con ricerche indipendenti che segnalano circa 300.000 apparecchi attivi tra lettori ottici e sensori acustici; Circa 20 miliardi di passaggi stradali registrati e catalogati ogni singolo mese;

registrati e catalogati ogni singolo mese; Riconoscimento visivo dettagliato , in grado di isolare le auto non solo per la targa, ma per modello, colore, ammaccature o adesivi;

, in grado di isolare le auto non solo per la targa, ma per modello, colore, ammaccature o adesivi; Accesso centralizzato e condiviso, che permette a migliaia di operatori di interrogare l’archivio nazionale dei transiti.

Il sistema non serve per multare chi supera i limiti di velocità, ma scheda indiscriminatamente chiunque transiti davanti all’obiettivo. Questa concentrazione di dati ha già mostrato pericolose falle: in Florida e in South Carolina alcuni agenti sono stati arrestati o rimossi per aver usato l’archivio per spiare ex compagne o minorenni.

La situazione è diventata così delicata che l’azienda ha dovuto oscurare una mappa pubblica dei propri apparati dopo la diffusione di report indipendenti.

Perché il tribunale ha bocciato il sistema

La giudice Hill ha motivato la sentenza richiamando il Quarto Emendamento della Costituzione americana, che protegge i cittadini dalle perquisizioni arbitrarie. Ricostruire un mese intero di vita e di movimenti fisici senza una solida causa probabile distrugge qualsiasi ragionevole aspettativa di riservatezza.

Il tribunale ha definito questa tecnologia una “sorveglianza di massa indiscriminata”, paragonandola a una pesca a strascico. Un conto è verificare in tempo reale se una vettura incrociata per strada risulti rubata; ben diverso è creare un archivio perenne dove ogni automobilista può essere vivisezionato a ritroso solo perché viaggia con una targa forestiera.

Se per pedinare una persona per settimane la legge richiede l’autorizzazione formale di un giudice, la scorciatoia digitale non può raggirare le garanzie costituzionali.

La svolta obbligata: adesso Flock e le forze dell’ordine devono cambiare rotta

Questo verdetto segna uno spartiacque per le forze dell’ordine e per la stessa Flock Safety. Il modello operativo basato sull’interrogazione libera e retroattiva dei dati non è più sostenibile.

Se ogni indagine avviata con ricerche casuali rischia di produrre prove inutilizzabili in aula e far assolvere i colpevoli, l’intero apparato di sicurezza rischia un corto circuito.

Ambito Prassi contestata finora Riforma operativa necessaria Accesso ai dati Interrogazione libera da parte dell’agente Mandato preventivo del magistrato Archiviazione Conservazione di massa di miliardi di transiti Cancellazione rapida dei non sospetti Finalità d’uso Controllo retroattivo a strascico Verifica mirata su reati specifici

I comandi di polizia dovranno introdurre paletti rigorosi, imponendo che ogni ricerca storica sia subordinata all’autorizzazione di un magistrato e limitando drasticamente i tempi di conservazione dei passaggi stradali dei cittadini innocenti.

La stessa Flock Safety, pur sostenendo che la sentenza sia un episodio isolato e annunciando ricorso, si trova davanti alla necessità di riprogettare la propria piattaforma: continuare a vendere una rete priva di filtri legali significa fornire alle forze dell’ordine prove fragili e inservibili.

Anche la politica ha iniziato a prendere le distanze. In Texas il governatore Greg Abbott ha bloccato l’impiego dei fondi statali per queste telecamere, mentre esponenti conservatori come il senatore Rand Paul ribadiscono che i cittadini non rinunciano ai propri diritti quando si mettono al volante. Senza regole trasparenti e confini certi, il grande occhio digitale rischia di affossare proprio quelle indagini che prometteva di risolvere. Perfino nell’America dell’AI si inizia a pensare alla tutela del cittadini.