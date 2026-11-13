Stangata UE sulle sigarette bloccata sul filo di lana: il veto di Malta ferma i rincari, ma i contrabbandieri brindano già

Bruxelles tenta il colpo grosso sulle tasche dei fumatori con aumenti delle accise fino al 25%, ma l’Europa si incarta ancora una volta sulle proprie divisioni. Il nuovo piano comunitario per alzare pesantemente le tasse su sigarette tradizionali, svapo e sacchetti di nicotina si è schiantato contro il muro dell’unanimità: dopo ore di trattative estenuanti, il veto solitario di Malta ha mandato in fumo l’accordo tra i 27 ministri delle Finanze.

Dietro lo scontro diplomatico si nasconde però un contrasto economico gigantesco che i tecnocrati europei fingono di non vedere. Mentre le capitali litigano sulle aliquote in nome della salute pubblica, l’industria e gli analisti lanciano un allarme chiarissimo: spingere i prezzi fuori mercato nei negozi legali significa regalare miliardi di euro direttamente alle mafie e alle fabbriche clandestine.

Il teatrino di Bruxelles tra veti incrociati e compromessi al ribasso

La riunione dell’Ecofin a Bruxelles aveva l’obiettivo di chiudere una partita aperta ormai da mesi. La Commissione europea spingeva da tempo per una stretta fiscale durissima, estesa anche ai prodotti di nuova generazione come le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato e le bustine di nicotina (nicotine pouches).

Il tavolo negoziale, guidato dal ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, si è subito trasformato in un campo di battaglia tra interessi nazionali opposti:

La Svezia, patria dei sacchetti di nicotina, ha fatto barricate per evitare dazi punitivi su un prodotto centrale per il proprio mercato interno.

La Finlandia, al contrario, con la ministra Riikka Purra ha attaccato il compromesso al ribasso, lamentando che l’ambizione iniziale sui nuovi prodotti fosse stata del tutto cancellata.

L’Estonia e Malta hanno puntato i piedi contro il meccanismo di indicizzazione automatica delle tasse all’inflazione, una misura che avrebbe generato rincari perpetui e incontrollabili sui prezzi al dettaglio.

Per salvare la faccia, la presidenza irlandese ha annacquato il testo ora dopo ora. La tassa sulle bustine di nicotina è stata ridotta a una soglia simbolica provvisoria, rimandando la vera aliquota al futuro, ed è stato stralciato l’adeguamento automatico all’inflazione.

Prodotto o Misura Proposta Iniziale UE Compromesso Finale (Bloccato) Sacchetti di nicotina Da 30 €/kg fino a 80 €/kg entro il 2032 20 €/kg iniziali (aliquota definitiva rinviata) Accise tabacco tradizionale Calcolo legato al potere d’acquisto (+40% in Stati come il Lussemburgo) Aumento progressivo del 25% entro il 2036 Indicizzazione all’inflazione Automatica e periodica Cancellata dal testo di compromesso Limite export personale (Lussemburgo) 4 stecche a persona Tagliato a 1 sola stecca a persona

Quando i giochi sembravano fatti con il via libera di 26 Paesi, il ministro maltese Clyde Caruana ha tirato il freno a mano. Per La Valletta quelle regole restano troppo rigide e porterebbero i prezzi ben oltre i livelli sostenibili per l’economia locale. Essendo materia fiscale, basta un solo voto contrario per bloccare tutto: direttiva congelata e rinvio a dicembre.

Un pacchetto di stimoli per la criminalità organizzata

L’aspetto più interessante della vicenda non è però lo stallo politico, ma l’impatto economico reale di queste manovre. Tassare un bene a domanda rigida come la nicotina oltre una certa soglia non riduce i consumi: sposta semplicemente gli acquisti dal circuito legale (che paga IVA e accise allo Stato) a quello criminale.

Charel Lemmer, dirigente del colosso del tabacco Heintz van Landewyck, ha definito il compromesso del +25% entro il 2036 “tollerabile” solo perché il piano originario della Commissione era un vero scenario dell’orrore. Tuttavia, lo stesso Lemmer ha usato una metafora economica perfetta: ogni aumento eccessivo delle tasse funziona come un vero e proprio “pacchetto di stimoli per le organizzazioni criminali”.

I numeri sul campo confermano che non si tratta di esagerazioni. Nel solo Belgio, a pochi passi dai palazzi delle istituzioni comunitarie, le forze dell’ordine scoprono in media una fabbrica illegale di sigarette al mese. Anche il vicino Lussemburgo è ormai nel mirino dei trafficanti, come dimostrato dal maxi-sequestro di tabacco di contrabbando avvenuto a Eschweiler.

Quando Bruxelles alza le accise per fare cassa o per fare ingegneria sociale, crea un margine di profitto straordinario per i contrabbandieri. Il fumatore colpito dall’inflazione e dalla perdita di potere d’acquisto non smette di fumare per decreto: cerca alternative a basso costo sul mercato parallelo, prive di qualsiasi controllo sanitario e a totale beneficio dell’economia sommersa.

Il mercato unico a corrente alternata: sigarette sì, vino francese no

Nel tentativo di compiacere i grandi Stati confinanti ad alta tassazione, il compromesso europeo ha partorito anche un altro piccolo capolavoro di ipocrisia burocratica. Il Lussemburgo, storicamente meta di acquisti transfrontalieri grazie alle sue accise più leggere, ha accettato di tagliare il limite di esportazione per uso personale da quattro stecche di sigarette a una sola stecca a persona.

Il ministro delle Finanze lussemburghese Gilles Roth ha presentato la misura come un “gesto di buona volontà” verso la Francia, infastidita dal fatto che i propri cittadini passino il confine per risparmiare. Avremo però anche più viaggi degli abitanti più vicini, che poi, solitamente, fanno anche il pieno di carburante nel paese, con accise più basse rispetto ai vicini.

La risposta degli operatori del settore ha messo a nudo il doppio standard europeo: limitare a una stecca il trasporto privato tra Paesi UE significa smantellare di fatto il principio del mercato unico quando fa scomodo ai bilanci statali. Come ha fatto notare ironicamente Lemmer, è molto difficile immaginare che Parigi possa mai accettare una norma europea che limiti i cittadini a trasportare una sola bottiglia di vino francese oltre confine.

Il libero mercato nell’Unione Europea funziona sempre allo stesso modo: è sacro quando favorisce gli interessi dei Paesi più forti, ma diventa improvvisamente un problema da vietare quando i cittadini comuni cercano di difendere il proprio portafoglio dalle stangate fiscali. A dicembre i ministri ci riproveranno, mentre le reti del contrabbando preparano già i nuovi listini.