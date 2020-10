SPESE SANITARIE IN CERTE REGIONI. QUALCUNO CE LE PUO’ SPIEGARE?

Il Covid-19 causa delle spese al Sistema Sanitario Nazionale e quindi anche alle regioni, che ne tengono le redini. In generale sono circa 6 miliardi gli euro spesi per far fronte all’emergenza. Tanti in assoluto, nulla se comparati con la spesa complessiva dello stato.

Comunque quello che lascia perplessi è il costo per malato sostenuto dalle Regioni e che vi riportiamo, preso da La Verità

Quello che ci chiediamo, e che sinceramente vorremmo sapere anche d qualche lettore ben informato, come mai un malato di COVID-19 costi 75 mila euro in Campania, 26 mila euro in Puglia, e, per restare sempre al Sud, 14 mila euro in Calabria. Perchè non vogliamo fare il confronto con la super-efficiente Lombardia, regione molto colpita dall’epidemia e che ha speso 5 mila euro, ma con una regione in passato molto discussa come la Calabria. Come può la Campania spendere a malato cinque volte quello che spende la Calabria ed avere code chilometriche? Perchè posso assicurarvi che un’altra regione del Nord, che spende un settimo della Campania, fa i test entro 24 ore dalla domanda online e senza nessun grosso problemi.

Questa non è una questione di parte politica o di “Nord Contro Sud”: la Campania spendi 3 volte in più anche della Puglia, altra regione del Sud e guidata dalla Sinistra. Questo è un problema specifico, della Campani!! Caro De Luca, ci spieghi un po’ come mai spendi così tanto ?