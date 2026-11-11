Spagna, lo sciopero generale fa flop sull’economia reale: crollano i viaggiatori e bruciano i cassonetti, ma le fabbriche non si fermano

La Spagna affronta il suo primo sciopero generale dopo quattordici anni, convocato l’11 novembre per protestare contro l’emergenza abitativa, il caro vita e la perdita di potere d’acquisto. Nelle strade non sono mancati momenti di forte tensione, tra cariche della polizia, irruzioni negli studi televisivi e pneumatici dati alle fiamme. Eppure, se si guarda il termometro più implacabile dell’economia reale, ovvero il consumo di energia elettrica, la grande paralisi nazionale semplicemente non c’è stata, e a livello di partecipanti si parla di “Decne di migliaia”, non certo di numeri impressionanti.

I sindacati CCOO e UGT cantano vittoria nei poli logistici, rivendicando adesioni fino all’80% a Guadalajara e il blocco totale dello stabilimento Airbus di Getafe. I numeri forniti da Red Eléctrica raccontano però una storia molto diversa e decisamente meno epica per gli organizzatori della protesta.

Alle 11:25 del mattino, la domanda elettrica nella penisola iberica si attestava a 32.579 megawatt (MW), segnando un calo di appena il 3,3% rispetto ai 33.698 MW del giorno precedente. Nelle prime ore dell’alba la flessione aveva toccato il 10%, ma con il passare delle ore la forbice si è ristretta rapidamente. Alle ore 9:00 il consumo effettivo (30.570 MW) ha persino superato di 310 MW quanto programmato dal gestore della rete. Per avere un metro di paragone storico, durante i grandi scioperi spagnoli del 2012 il crollo della domanda elettrica aveva oscillato tra l’11% e il 14% con punte del 16% durante lo sciopero del marzo 2012.

BREAKING – Tens of thousands march in Madrid for affordable housing: AFP https://t.co/AkJK8xE9BJ pic.twitter.com/DhvfgfQuUU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2026

Quando l’industria pesante ed energivora si ferma davvero, la rete elettrica crolla all’istante. Un calo del 3,3% a metà mattinata dimostra che il cuore produttivo del Paese ha continuato a girare quasi a pieno regime, così come i grandi centri commerciali e le stazioni di servizio, rimaste aperte senza particolari disagi. Per fare una comparazione il calo

Ancora più interessante, sotto il profilo tecnico ed economico, è quanto accaduto sul fronte del gas naturale:

Domanda convenzionale (industrie, famiglie, commercio): è scesa ad appena 560 GWh contro i 571,67 GWh di martedì, registrando un calo fisiologico del 2,04% (-11,67 GWh).

Domanda per la generazione elettrica: è balzata da 918 GWh a 1.022,56 GWh, segnando un paradossale aumento dell’11,39%.

Dietro questo rimbalzo del gas bruciato nelle centrali c’è l’intervento diretto dello Stato. Il Ministero per la Transizione Ecologica ha imposto servizi minimi blindati, ordinando che tutte le centrali termoelettriche a gas disponibili restassero operative per garantire la sicurezza del sistema. In un’Europa che predica la de-carbonizzazione a ogni costo, appena si profila il rischio di uno shock interno si corre subito ad accendere il caro e vecchio turbogas per stabilizzare la frequenza di rete.

Se la macroeconomia ha retto senza scossoni, il peso dello sciopero si è scaricato quasi interamente sull’ordine pubblico e sulla vita quotidiana dei pendolari:

Madrid e trasporti: la metropolitana ha garantito il 91,79% dei treni in ora di punta, superando i servizi minimi, ma il numero di passeggeri è crollato del 54%. Molti lavoratori, temendo il caos o ricorrendo al telelavoro, hanno preferito non muoversi.

Catalogna e irruzioni: a Barcellona una cinquantina di incappucciati ha fatto irruzione negli studi di RTVE interrompendo la diretta del programma Cafè d’Idees , mentre i picchetti forzavano la chiusura dei negozi nell’Eixample. Intorno alla Sagrada Familia, invece, bar e supermercati hanno lavorato normalmente tra i turisti indifferenti.

Scontri e barricate: cariche della Polizia Nazionale si sono registrate a La Coruña per liberare i depositi degli autobus e a Valladolid. A Toledo sono stati incendiati 24 cassonetti (40.000 euro di danni), mentre barricate di copertoni hanno rallentato gli accessi alle zone industriali di Ponferrada e Santiago de Compostela. Un bilancio che conta due arresti tra Mercamadrid e Zamudio e una dozzina di feriti lievi.

Paesi Baschi: il Movimento Socialista (scissione radicale di EH Bildu) e i gruppi giovanili hanno bloccato gli accessi a Bilbao, Vitoria e San Sebastián, vandalizzando appartamenti turistici e presidiando le banche contro la speculazione immobiliare.

Indicatore Dato dell’11 Novembre Variazione / Impatto Domanda elettrica (ore 11:25) 32.579 MW -3,3% rispetto a martedì Consumo gas convenzionale 560 GWh -2,04% (-11,67 GWh) Gas per centrali elettriche 1.022,56 GWh +11,39% (per servizi minimi) Metro di Madrid (ore 8:00) 91,79% dei treni attivi -54% di passeggeri trasportati

La lezione economica di questa giornata spagnola è piuttosto amara. Il malessere sociale legato agli affitti inaccessibili e ai salari reali compressi dall’inflazione è sacrosanto e tocca quasi la metà dei giovani sotto i 34 anni. Tuttavia, per un lavoratore al salario minimo, aderire allo sciopero significa perdere circa 65 euro lordi in busta paga in un solo giorno.

Quando le famiglie non arrivano a fine mese, rinunciare a una giornata di stipendio diventa un lusso che pochi possono permettersi. Aggiungiamo che il tempo atmosferico in Spagna era grigio e piovoso, non favorendo gli scioperi. Comunque se i sindacati volevano condurre una prova di forza d’appoggio politico ai PSOE beh, pare proprio che abbiano sbagliato.