Sovranisti o non sovranisti e il Giappone.

L’Osservatorio dei conti pubblici italiani e il relativo articolo con titolo “Giappone, il paradiso «sovranista» che però taglia il deficit e aumenta tasse ed età pensionabile”, mostrerebbero che in realtà il Giappone non sarebbe quel porto sicuro per i sovranisti.

Al di là dalle categorie ideologico-politiche, sovranisti, europeisti, ecc…

Cerchiamo di analizzare le politiche economiche dell’economia tra le più sovrane del mondo.

L’Osservatorio, riassumendo riporta che nel periodo 2013-2017 il deficit pubblico (giapponese) è stato ridotto di oltre 4 punti percentuali (e di oltre tre punti percentuale al netto del ciclo economico, principalmente grazie a misure fiscali restrittive.

Allora:

1) Il deficit è stato sì ridotto, ma dalla cifra record del 9,5% del 2009 per recuperare dalla crisi finanziaria dell’anno prima.E tale riduzione è stata talmente graduale che a distanza di 10 anni, è risultata del 3,7% nel 2018 e prevista ora in aumento al 3.8% per il corrente anno, mentre in Italia, l’attuale governo ha intrapreso un lungo braccio di ferro con Bruxelles per strappare un 2% di deficit.

Inoltre per i tassi di interessi sul debito che paga, anzi che NON paga visto che sono in negativo, il Giappone può benissimo ridurre il deficit senza farlo pesare ai suoi cittadini. Anzi, a dicembre 2018 la bozza di bilancio giapponese per il 2019 è salita ad un record di circa 101,5 trilioni di yen ( 894,4 miliardi di $) a causa dell’aumento della spesa per il welfare, i lavori pubblici e la difesa. E marzo di quest’anno la camera bassa giapponese ha approvato un budget record di 101,46 miliardi di dollari (913 miliardi $) per l’anno fiscale 2019, addirittura superiore alla bozza di dicembre 2018.

Discorso diverso per l’Italia, malgrado siamo da vent’anni in avanzo primario, ossia le spese dello Stato inferiori alle entrate, i nostri deficit sono per ripagare soprattutto gli interessi sul debito, perchè a differenza del Giappone, NON abbiamo una banca centrale costantemente prestatrice in ultima istanza in modo da calmierare i tassi di interessi. Basti pensare che ultimamente il bilancio della Banca centrale giapponese è superiore al pil del Paese stesso.

2) Età pensionabile in aumento. Sì, ma a 70 anni sarebbe opzionale, in linea l’età pensionabile è 65 anni, ma a 60 anni se si sceglie la pensione, si riceverebbe il 70% dell’ammontare di quella dei 65 anni, mentre posticipata a 70 anni ed oltre, il 142%. Certamente la popolazione è in calo e invecchia ma con il suo alto tenore di vita, è il Paese tra i più longevi del mondo.

3) L’aumento delle tasse, l’IVA dal 5 all’8% e prevista al 10% ad ottobre 2019, ma il governo ha stanziato 2.03 trilioni di yen (circa 18 miliardi di $) in misure fiscali, incluso un programma di sconti per acquisti senza contanti e buoni acquisto per famiglie con redditi bassi o bambini piccoli.

Un’Iva al 10% rimane comunque una dato irrisorio se considerata l’Iva italiana 22%.





Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐