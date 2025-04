Sorpresa: anche ai russi piace più il Bradley americano che il BMP-3

La Russia ha catturato diversi mezzi corazzati occidentali sul fronte ucraino, dai Leopard 2 agli Abrams ai Bradley. Spesso li ha anche messi in mostra, proprio per mostrarne la volnerabilità e li ha anche testati, con tanto di pubblicazione di articoli tecnici sulla materia.

Normalmente i mezzi occidentali vengono umiliati, ma per il Bradly, il mezzo americano in ampio uso all’Ucraina, le cose sembrano diverse. In un’analisi interna condotta da esperti russi, specificamente Mushin A.V. e Konyuchenko V.V. del 38° Istituto di Ricerca, è emerso un confronto dettagliato tra un veicolo da combattimento della fanteria (IFV) americano M2A2 Bradley ODS SA, catturato dalle forze russe, e il loro BMP-3.

Sorprendentemente, nonostante la natura potenzialmente “superficiale” della comparazione ammessa dagli stessi autori, il rapporto russo, intitolato “Risultati dei Test di Ricerca del BMP ‘Bradley’ M2A2 ODS SA (USA)“, conclude che il veicolo americano supera il suo omologo russo BMP-3 in diverse aree cruciali.

Protezione e Potenza di Fuoco: Vantaggi Chiave del Bradley

Il rapporto evidenzia una netta superiorità del Bradley M2A2 in termini di protezione. La resistenza a proiettili e schegge è giudicata maggiore rispetto al BMP-3. Particolarmente significativa è la protezione antimine, attribuita a una doppia lastra di alluminio e acciaio sul fondo dello scafo, un tappeto polimerico interno anti-mine e sedili per la truppa con assorbimento degli urti.

La protezione frontale del Bradley è in grado di resistere ai proiettili perforanti da 30 mm del tipo 3UBR8, superando quella del BMP-3. Anche con l’aggiunta di corazza reattiva (ERA), il Bradley mostra vantaggi: la protezione frontale resiste a granate cumulative come PG-9VS e PG-7VL, mentre quella laterale resiste alle PG-9VS(ma non alle più potenti PG-7VL). Sebbene la protezione laterale standard sia vulnerabile al proiettile 3UBR8, resiste comunque al meno potente 3UBR6.

Anche sul fronte della potenza di fuoco, l’analisi russa concede la superiorità al Bradley. Il cannone automatico M242 da 25 mm del Bradley è valutato come due volte più preciso dei cannoni russi 2A42 e 2A72 da 30 mm, aumentando così la gittata efficace. Inoltre, i proiettili APFSDS (perforanti stabilizzati ad alette con scartamento d’involucro) da 25 mm del Bradley hanno una capacità di penetrazione doppia rispetto ai proiettili APS da 30 mm del round 3UBR8 russo.

Operatività, Ergonomia e Mobilità: un quadro misto

Il Bradley M2A2 viene elogiato anche per le sue caratteristiche operative e tecniche. L’accesso diretto tra il compartimento di combattimento e quello della truppa, la migliore riparabilità di componenti chiave come gruppo motopropulsore, generatore e cannone, e la ridotta tempistica per la manutenzione e la sostituzione di parti essenziali sono tutti punti a favore del mezzo americano. Ergonomicamente, il Bradley offre un volume interno maggiore, una comoda rampa posteriore per la truppa e una migliore disposizione interna che facilita il movimento dell’equipaggio.

Tuttavia, il rapporto riconosce anche i punti di forza del BMP-3. Il veicolo russo è considerato superiore in termini di mobilità generale, autonomia, capacità fuoristrada e, soprattutto, la capacità di superare ostacoli d’acqua a guado (capacità anfibia), caratteristica assente nel Bradley M2A2 ODS SA.

Raccomandazioni per il Futuro Russo

Le conclusioni dell’analisi non sono fini a se stesse, ma si traducono in raccomandazioni concrete per migliorare i futuri veicoli corazzati russi.

Si suggerisce di implementare soluzioni ispirate al Bradley, come l’uso di schermi protettivi (anche frontali), lanciatori ATGM pronti all’uso e cabine protette per il capocarro con vetri blindati.

In termini di armamento, si raccomanda l’adozione del proiettile 3UBR8 da 30 mm nell’inventario standard, lo sviluppo di munizioni APFSDS russe da 30 mm e la progettazione di un nuovo cannone automatico da 30 mm con maggiore precisione e penetrazione (citando caratteristiche come le nervature di irrigidimento della canna viste su design stranieri), specificamente per contrastare IFV come il Bradley.

Quindi i russi sono abbastanza invidiosi del mezzo per la fanteria americano che, effettivamente, si è comportato molto bene sul fronte russo rivelandosi in grado di ingaggiare mezzi di classe anche superiore.