La corsa alla colonizzazione lunare si scontra con una realtà brutale: il Polo Sud della Luna è un inferno ghiacciato, dove le temperature crollano a -203 °C e la polvere tagliente distrugge guarnizioni e circuiti. Senza energia continua e sistemi di supporto vitale infallibili, qualsiasi avamposto umano è condannato prima ancora di nascere.

Per risolvere questi colli di bottiglia mortali, l’agenzia spaziale statunitense ha deciso di tentare una strada insolita: bypassare la burocrazia dei soliti colossi dell’aerospazio e chiedere direttamente alle scuole.

Cosa cerca la NASA per non far morire la base lunare

L’amministratore della NASA Jared Isaacman ha aperto ufficialmente la Moon Base Challenge, mettendo a disposizione un montepremi complessivo di 1 milione di dollari.

La sfida è rivolta a team di studenti delle scuole superiori e degli istituti post-secondari degli Stati Uniti. Non si cercano temi di fantasia o saggi accademici, ma soluzioni tecniche applicabili alle condizioni estreme del Polo Sud lunare.

I partecipanti devono concentrarsi su sei aree operative critiche, senza le quali nessun equipaggio potrà resistere più di qualche giorno:

Ambito di sviluppo Sfida tecnica concreta Rischio operativo Generazione e accumulo energia Fonti continue nei crateri perennemente in ombra. Blackout letale dei sistemi termici. Costruzione strutture Uso della regolite per schermare radiazioni e micrometeoriti. Cedimento strutturale e depressurizzazione. Supporto vitale Riciclo totale di aria e acqua a ciclo chiuso. Esaurimento scorte vitali primarie. Mobilità di superficie Trasporto carichi pesanti su terreni scoscesi e polverosi. Isolamento e blocco logistico dei moduli. Reti di comunicazione Connessione stabile tra crateri profondi e Terra. Perdita telemetria e comando da terra. Sicurezza degli astronauti Protezione attiva da radiazioni solari e polveri abrasive. Danni biologici gravi e avvelenamento filtri.

Quanto paga la NASA: elemosina o investimento furbo?

Il montepremi complessivo ammonta a 1 milione di dollari, suddiviso in varie fasi competitive.

Nella prima fase, fino a 100 squadre finaliste riceveranno un premio in denaro per affinare il proprio progetto insieme a tecnici dell’agenzia. Successivamente, i vincitori assoluti delle categorie High School e Post-Secondary si divideranno i premi finali.

A prima vista, un milione di dollari per progettare la base lunare sembra una cifra irrisoria. I grandi appaltatori della difesa bruciano miliardi di dollari di commesse pubbliche accumulando anni di ritardi su ogni singolo bullone. Rispetto a quei bilanci, stanziare un milione di dollari assomiglia a un budget per le mance aziendali, ma la logica economica di fondo è un’altra.

Sarà davvero utile? Il fattore economico reale

Dal punto di vista puramente ingegneristico, è impensabile che una squadra di liceali progetti domattina un reattore a fissione compatto pronto per la Luna. L’utilità pratica immediata dei progetti sarà limitata a concetti embrionali o approcci laterali che spesso sfuggono ai comitati burocratici tradizionali.

La vera utilità economica, tuttavia, risiede altrove: nella fabbrica del capitale umano.

L’industria manifatturiera e aerospaziale occidentale soffre di una drammatica carenza di periti, tecnici e ingegneri applicati. Coinvolgendo centinaia di studenti in problemi industriali autentici – come studi di fattibilità (trade studies), analisi costi-benefici e presentazioni a committenti reali – la NASA si costruisce la manodopera specializzata dei prossimi vent’anni. È una politica industriale dal basso con un ritorno sull’investimento elevatissimo a fronte di una spesa pubblica minima.

Se avete idee, il bando è aperto

La gestione operativa del concorso è affidata all’Institute of Competition Sciences attraverso il Center of Excellence for Collaborative Innovation della NASA.

Le registrazioni restano aperte fino al 25 gennaio 2027 sul portale NASA STEM Gateway. Non sono richiesti titoli pregressi in ingegneria aerospaziale: la competizione è aperta anche a istituti tecnici e professionali.

Chi pensa di avere la soluzione per far muovere un rover a -200 gradi senza congelare i motori può formare una squadra e tentare il colpo. Male che vada, avrà capito come funziona un bando di gara vero prima di finire all’università.