Soldi da Cina e Cuba ai socialisti americani? La Florida avvia un’indagine sui flussi finanziari delle no-profit

Un mandato di comparizione scuote la politica statunitense e apre un fronte giudiziario inedito sui finanziamenti esteri. Il procuratore generale della Florida, James Uthmeier, ha avviato un’indagine formale sui Democratic Socialists of America (DSA), la più grande organizzazione socialista degli Stati Uniti, per verificare se abbia incassato denaro o supporto logistico direttamente dai governi di Pechino e dell’Avana.

L’iniziativa legale non nasce da un reato già contestato, ma utilizza una leva economica ben precisa: le norme sulla tutela dei consumatori e sulla trasparenza delle raccolte fondi. L’obiettivo è capire se i donatori americani siano stati ingannati sull’uso reale dei loro soldi e se il terzo settore venga usato come cavallo di Troia finanziario da potenze straniere ostili.

Il meccanismo finanziario sotto la lente

Nel mirino degli inquirenti sono finiti i conti e le campagne di raccolta fondi che hanno movimentato decine di migliaia di dollari per finanziare le trasferte internazionali del gruppo e le attività delle sezioni locali in Florida. A gennaio l’organizzazione aveva lanciato il cosiddetto Venceremos Fund, un fondo creato appositamente per pagare i viaggi organizzati dei propri iscritti.

Dopotutto, anche l’anticapitalismo militante ha bisogno di liquidità, bilanci in ordine e bonifici puntuali per comprare i biglietti aerei.

In Florida però le regole sui flussi di cassa sono cambiate di recente. Dallo scorso anno è in vigore la legge statale SB 700, che vieta severamente alle organizzazioni no-profit attive nello Stato di accettare donazioni o risorse riconducibili a una lista nera di “Paesi terzi critici”.

Cina e Cuba , principali indiziati nell’indagine attuale;

, principali indiziati nell’indagine attuale; Russia, Iran, Corea del Nord e Siria ;

; Il governo venezuelano di Nicolás Maduro, che resta inserito nella normativa nonostante la sua cattura da parte delle forze statunitensi avvenuta lo scorso gennaio.

I viaggi a Pechino e il blocco energetico su Cuba

A insospettire le autorità della Florida sono state le stesse pubblicazioni ufficiali dei socialisti americani. Nel settembre 2025 una delegazione di cinque membri, guidata dalla coordinatrice del gruppo di lavoro sulla Cina Anlin Wang, è volata a Pechino per assistere alla parata militare per l’80° anniversario della vittoria sul Giappone e al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tianjin.

Non si tratta di un episodio isolato. Già nei mesi scorsi erano emersi verbali interni che parlavano dell’interesse di Pechino a stringere i legami con l’organizzazione, mentre undici membri avevano firmato un impegno pubblico per sostenere e difendere il modello socialista cinese.

Ancora più delicato, sotto il profilo economico e sanzionatorio, è il capitolo cubano:

Data e operazione Partecipanti e partner Attività e impatto economico Ottobre 2025 Delegazione di 40 membri DSA Incontri ufficiali con esponenti del governo dell’Avana. Gennaio 2026 Iniziativa nazionale DSA Creazione del Venceremos Fund per coprire i costi di viaggio. Marzo 2026 20 membri DSA, CodePink, Progressive International Convoglio Nuestra America con forniture mediche e pannelli solari.

La spedizione di marzo si è inserita in una crisi economica gravissima per l’isola caraibica. Cuba è infatti colpita da una paralisi energetica dopo la decisione di Washington, presa a inizio gennaio, di bloccare le spedizioni di petrolio verso l’Avana.

Portare pannelli solari e beni materiali aggirando le restrizioni significa toccare i nervi scoperti dell’embargo statunitense. Non a caso l’OFAC, l’ufficio del Dipartimento del Tesoro che controlla i beni esteri e applica le sanzioni economiche, avrebbe già inviato richieste di accesso agli atti a diversi partecipanti al convoglio, tra cui la co-fondatrice di CodePink Medea Benjamin.

Dalle ONG climatiche ai seggi elettorali: la stretta sui fondi esteri

Con oltre 100.000 iscritti, i Democratic Socialists of America non sono formalmente un partito, ma agiscono come una potente macchina elettorale che appoggia candidati all’interno del Partito Democratico, incluso il sindaco di New York Zohran Mamdani.

Il tempismo dell’azione legale è tutt’altro che casuale. Il mandato di comparizione è partito esattamente una settimana dopo l’elezione di Ashley Herrmann, democratica sostenuta proprio dal DSA, che ha sconfitto un repubblicano uscente conquistando il primo seggio nella storia del movimento all’interno del parlamento statale della Florida.

Ma la questione va ben oltre la singola scaramuccia elettorale locale e tocca la sicurezza economica nazionale. A dicembre ben 26 procuratori generali repubblicani avevano chiesto al Dipartimento di Giustizia di indagare su due organizzazioni ambientaliste per il clima, sospettate di operare come agenti non registrati di Pechino. Il sospetto di una parte dell’amministrazione americana è chiaro: la Cina potrebbe finanziare gruppi ecologisti o radicali interni agli Stati Uniti per rallentare l’industria energetica americana o alimentare divisioni sociali, ottenendo un vantaggio competitivo ed economico a basso costo.

Al momento né Pechino né l’Avana hanno commentato la vicenda, e i vertici del DSA si sono chiusi nel silenzio stampa confermando solo la ricezione degli atti. La procura della Florida potrà ora esaminare bilanci, ricevute bancarie e testimonianze giurate prima di decidere se portare il caso in tribunale, confermando che nella nuova guerra fredda commerciale anche i bilanci delle associazioni no-profit sono diventati un campo di battaglia strategico.