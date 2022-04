Senato. Invio d’armi all’Ucraina a scopo “difensivo”: chi ha votato la fiducia e chi no. Tutti i nomi

A titolo informativo pubblichiamo l’elenco dei voti, nome per nome, dei Senatori della Repubblica che hanno votato a favore, contrario o erano assenti nella recente fiducia richista per il D.L. che prevedeva sia l’invio di aiuti militari all’Ucraina sia misure per l’accoglimento dei profughi. L’aumento degli stanziamenti alla difesa è stato rinviato, almeno temporaneamente, per questioni politiche, anche se vorrei ricordare che la Legge di Bilancio, che comprende questo capitolo, la predisporrà il Presidente Mario Draghi insieme al ministro Franco e al PD.

Ecco comunque i risultati e i voti dell’ultima fiducia.

Senatori presenti 249 Senatori votanti 249 Maggioranza 125 Favorevoli 214 Contrari 35

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante

(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo 1 Abate Rosa Silvana C Accoto Rossella F Agostinelli Donatella F Aimi Enrico F Airola Alberto Alberti Casellati Maria Elisab Alderisi Francesca M Alessandrini Valeria F Alfieri Alessandro F Anastasi Cristiano F Angrisani Luisa Arrigoni Paolo F Astorre Bruno F Auddino Giuseppe M Augussori Luigi Bagnai Alberto Balboni Alberto C Barachini Alberto F Barbaro Claudio C Barboni Antonio F Battistoni Francesco M Bellanova Teresa F Berardi Roberto M Bergesio Giorgio Maria F Bernini Anna Maria Berutti Massimo Vittorio F Biasotti Sandro Mario Binetti Paola F Bini Caterina F Biti Caterina F Boccardi Michele F Boldrini Paola F Bongiorno Giulia F Bonifazi Francesco M Bonino Emma F Borghesi Stefano F Borgonzoni Lucia F Bossi Simone F Bossi Umberto M Bottici Laura F Botto Elena Bressa Gianclaudio F Briziarelli Luca F Bruzzone Francesco F Buccarella Maurizio F Calandrini Nicola C Calderoli Roberto F Caliendo Giacomo F Caligiuri Fulvia Michela F Campagna Antonella M Campari Maurizio F Candiani Stefano F Candura Massimo F Cangini Andrea F Cantu’ Maria Cristina F Carbone Vincenzo F Casini Pier Ferdinando F Casolati Marzia M Castaldi Gianluca F Castellone Maria Domenica F Castiello Francesco F Catalfo Nunzia F Cattaneo Elena M Causin Andrea F Centinaio Gian Marco M Cerno Tommaso M Cesaro Luigi F Ciampolillo Alfonso C Cioffi Andrea F Ciriani Luca C Cirinna’ Monica M Collina Stefano F Coltorti Mauro M Comincini Eugenio Alberto F Conzatti Donatella F Corbetta Gianmarco F Corrado Margherita C Corti Stefano F Craxi Stefania Gabriella A. F Crimi Vito Claudio F Croatti Marco F Crucioli Mattia C Cucca Giuseppe Luigi Salvatore M Dal Mas Franco F D’Alfonso Luciano F Damiani Dario D’Angelo Grazia F D’Arienzo Vincenzo F De Angelis Fausto F De Bertoldi Andrea C De Bonis Saverio F De Carlo Luca C De Falco Gregorio F De Lucia Danila M De Petris Loredana F De Poli Antonio F De Siano Domenico F De Vecchis William C Dell’Olio Gianmauro F Dessi’ Emanuele C Di Girolamo Gabriella F Di Marzio Luigi M Di Micco Fabio F Di Nicola Primo F Di Piazza Stanislao F Donno Daniela M Doria Carlo F Drago Tiziana Carmela Rosaria C Durnwalder Meinhard F Endrizzi Giovanni F Errani Vasco F Evangelista Elvira Lucia F Faggi Antonella F Fantetti Raffaele F Faraone Davide F Fattori Elena C Fazzolari Giovanbattista M Fazzone Claudio F Fede Giorgio F Fedeli Valeria F Fenu Emiliano F Ferrara Gianluca Ferrari Alan F Ferrazzi Andrea F Ferrero Roberta M Ferro Giuseppe Massimo F Floridia Barbara F Floris Emilio F Fregolent Sonia F Fusco Umberto F Galliani Adriano M Gallicchio Agnese F Gallone Maria Alessandra F Garavini Laura M Garnero Santanche’. Daniela C Garruti Vincenzo F Gasparri Maurizio F Gaudiano Felicia F Ghedini Niccolo’ M Giacobbe Francesco F Giammanco Gabriella F Giannuzzi Silvana Giarrusso Mario Michele C Ginetti Nadia F Giro Francesco Maria F Girotto Gianni Pietro F Granato Bianca Laura C Grassi Ugo M Grasso Pietro F Grimani Leonardo F Guidolin Barbara F Iannone Antonio C Iori Vanna F Iwobi Tony Chike M La Mura Virginia C La Pietra Patrizio Giacomo C La Russa Ignazio Benito Maria C L’Abbate Pasqua F Laforgia Francesco F Laniece Albert F Lannutti Elio C Lanzi Gabriele F Laus Mauro Antonio Donato F Leone Cinzia F Lezzi Barbara C Licheri Ettore Antonio F Lomuti Arnaldo M Lonardo Alessandrina F Lorefice Pietro F Lucidi Stefano F Lunesu Michelina F Lupo Giulia M Maffoni Gianpietro C Magorno Ernesto M Maiorino Alessandra F Malan Lucio C Mallegni Massimo M Malpezzi Simona Flavia F Manca Daniele F Mangialavori Giuseppe T. V. Mantero Matteo Mantovani Maria Laura F Marcucci Andrea F Margiotta Salvatore F Marilotti Giovanni F Marin Raffaella Fiormaria F Marinello Gaspare Antonio F Marino Mauro Maria F Martelli Carlo Marti Roberto F Masini Barbara Matrisciano Mariassunta F Mautone Raffaele F Merlo Ricardo Antonio M Messina Alfredo F Messina Assunta Carmela F Mininno Cataldo Mirabelli Franco F Misiani Antonio F Modena Fiammetta F Moles Rocco Giuseppe F Mollame Francesco Montani Enrico F Montevecchi Michela F Monti Mario M Moronese Vilma C Morra Nicola C Nannicini Tommaso F Napolitano Giorgio M Nastri Gaetano C Naturale Gisella F Nencini Riccardo F Nisini Tiziana F Nocerino Simona Nunzia F Nugnes Paola M Ortis Fabrizio M Ostellari Andrea F Pacifico Marinella F Pagano Nazario F Papatheu Urania Giulia R. F Paragone Gianluigi C Parente Annamaria F Paroli Adriano F Parrini Dario F Patuanelli Stefano F Pavanelli Emma F Pazzaglini Giuliano M Pellegrini Emanuele F Pellegrini Marco F Pepe Pasquale F Pergreffi Simona F Perilli Gianluca F Perosino Marco Pesco Daniele Petrenga Giovanna C Petrocelli Vito Rosario C Pianasso Cesare M Piano Renzo Piarulli Angela Anna Bruna F Pichetto Fratin Gilberto F Pillon Simone M Pinotti Roberta F Pirovano Daisy F Pirro Elisa F Pisani Giuseppe M Pisani Pietro F Pittella Giovanni Saverio F Pittoni Mario F Pizzol Nadia M Porta Fabio F Presutto Vincenzo F Pucciarelli Stefania F Puglia Sergio F Quagliariello Gaetano F Quarto Ruggiero F Rampi Roberto F Rauti Isabella C Renzi Matteo F Riccardi Alessandra F Ricciardi Sabrina F Richetti Matteo F Ripamonti Paolo F Rivolta Erica F Rizzotti Maria M Rojc Tatjana F Romagnoli Sergio F Romani Paolo Romano Iunio Valerio F Romeo Massimiliano F Ronzulli Licia F Rossi Mariarosaria F Rossomando Anna F Rubbia Carlo Rufa Gianfranco F Ruotolo Alessandro F Ruspandini Massimo Russo Loredana F Saccone Antonio F Salvini Matteo F Santangelo Vincenzo F Santillo Agostino F Saponara Maria F Sbrana Rosellina C Sbrollini Daniela F Schifani Renato M Sciascia Salvatore M Segre Liliana M Serafini Giancarlo F Siclari Marco M Sileri Pierpaolo F Siri Armando Stabile Laura M Stefani Erika F Stefano Dario F Steger Dieter F Sudano Valeria Carmela Maria Taricco Giacomino F Taverna Paola F Testor Elena F Tiraboschi Maria Virginia F Toffanin Roberta F Toninelli Danilo F Tosato Paolo F Totaro Achille C Trentacoste Fabrizio F Turco Mario F Unterberger Juliane F Urraro Francesco F Urso Adolfo M Vaccaro Sergio F Valente Valeria F Vallardi Gianpaolo F Vanin Orietta F Vattuone Vito M Verducci Francesco F Vescovi Manuel F Vitali Luigi M Vono Gelsomina F Zaffini Francesco C Zanda Luigi Enrico F Zuliani Cristiano F



