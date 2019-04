Scontri a Londonderry e ci scappa il morto. Brexit scalda gli animi, sarà un caso?

La situazione in irlanda del Nord si sta scaldando, con quelli che sono stati definiti “Scontri terroristici” dalla polizia locale, con tanto di spari e di lancio di molotov, nei quali c’è scappato anche il morto. Una donna di 29 anni è morta in un incendio causato dalle molotov pare sia una giornalista.

Londonderry: Authorities called to scene after riots break out https://t.co/E0hblREGV9 — Fabio Lugano (@fabioflos) April 19, 2019

Gli scontri sono iniziati con un attacco contro una stazione della PSNI, la polizia dell’Irlanda del Nord, con bombe carta, lancio di fuochi d’artificio e perfino spari. Il capo della polizia locale ritiene che dietro ci sia l’IRA , che recentemente ha anche fatto degli attentati con preavviso, quindi senza vittime.

Appare chiaro il disegno di porre pressione sia al governo May sia al DUP , il partito unionista chee la appoggia in parlamento, in relazione alla Brexit. C’è il tentativo di portare ad una rottura fra Irlanda del Nord e Regno Unito nell’ambito delle trattative per il backstop, magari raggiungendo una situazione di co-governo con la Repubblica dii Irlanda. questa volta però gli indipendentisti si sono spinti troppo oltre ed hanno fatto una vittima. Difficilmente Londra eviterà di reagire



