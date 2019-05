SCANDALO GAS DI SCARICO: 77 MILIARDI DI DANNI AI PROPRIETARI DI VW

Un articolo della SZ ci rivela il valore die danni subiti dai compratori e dagli acquirenti delle VolksWagen a causa del famoso scandalo dei Gas di Scarico, nel quale la casa di Wolfsburg ha installato un software truffaldino che permetteva di far immatricolare con standard Euro 5 anche auto diesel con emissioni, in realtà, fuori dalla norma.

Ora i periti del processo in corso contro l’ex CEO Winterkorn hanno valutato i danni per i 9 milioni di acquirenti di auto non più in regola sia pari a 77 miliardi di euro, da aggiungere ai 30 di sanzioni pecuniarie che già hanno colpito la società. I danni sono stati calcolati valutando le tre opzioni che attualmente hanno i proprietari di auto:

cambiare motore e montarne uno nuovo a benzina, con costi per auto al livello di moolte migliaia di euro ;

considerare le auto come demolite e valutarle come magazzino di pezzi di ricambio, il che farebbe però cadere il valore delle auto stesse a 3-4 migliaia di euro l’una, con una perdita di valore impressionante.

Da questi calcoli dervano i danni stimati ai consumatori di tutto il mondo per 77 miliardi.

La difesa di Winterkorn e dei membri del CdA e del Consiglio di Controllo si basa anch’essa su due punti:

il nuovo software di upgrade funziona perfettamente e rende le auto regolari, al che ci si chiede perchè prima abbiano installato un software truffaldino;

Il CdA ed il consiglio di controllo erano ignari delle manutenzioni che erano operano di un gruppo di tecnici della sezione tecnica.

Insomma tutto bene tutto perfetto per la VW, nessun problema!!!! Quindi è tutto un problema degli USA, mica dei consumatori europei. Qui possiamo essere infinocchiati senza problemi.



