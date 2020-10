SALVINI: RICHIESTO PROSCIOGLIMENTO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

Il pm Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato nei confronti di Matteo Salvini. Ora il rivio a giudizio da parte del GUP diventa piuttosto improbabile, anche se non impossibile: ci sono stati casi in cui il GUP ha rinviato a giudizio nonostante le richieste del PM, anche se non è la normale prassi giudiziaria. Nello stesso tempo un processo POLITICO come questi a Salvini legati al contrasto all’immigrazione clandestina NON sono processi Normali, per cui possiamo aspettarci di tutto.

Del resto il CSM si è praticamente auto-assolto su tutto quanto è successo nel Caso Palamara: dovremmo forse stupirci per una condanna politica a 15 anni per un reato inesistente? Assolutamente NO.

In Europa spesso si parla di “Stato di diritto” per attaccare Unghe r ia e Polonia. In Italia dove la Magistratura agisce come potere politico, invadendo le prerogative di Legislativo ed Esecutivo e si auto-assolve, non abbiamo una violazione dello “Stato di Diritto”? Ah si, ma la brutalizzazione della separazione dei poteri viene da sinistra, quindi va sempre bene…