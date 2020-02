SALVINI: QUESTA E’ LA NOSTRA DISPONIBILITA’ PER IL GOVERNO. Conte non sa cosa fare in economia

posted by admin

Vi presentiamo la conferenza stampa con la quale Matteo Salvini ha introdotto alcuni temi molto importanti legati all’attuale emergenza legata al coronavirus. Una situazione molto, molto difficile, nel quale in governo si mostra completamente impreparato e sta combinando solo dei disastri: prima il buonismo “Tutti dentro vogliamoci bene”, poi ha seminato terrore a quattro mani, quindi ha accusato i medici dell’ospedale di Codogno, quindi , fatto il danno, con mezzo mondo che ci dà degli untori, immeritatamente, ha fatto retromarcia. Un governo senza idee senza capacità. Salvini presenta anche le idee per uscire dal culde sac economico in cui ci siamo cacciati, dalla Tax free area al rilancio del turismo.

Ringraziamo Inriverente per l’appoggio tecnico.

Buon ascolto