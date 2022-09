Rolex e orologi di lusso: alla caduta dei valori corrisponderà un rimbazo

Dal momento che il mercato degli orologi di lusso di seconda mano ha raggiunto il suo picco in aprile, abbiamo sottolineato il crollo dei prezzi di quest’estate attraverso due note intitolate “Investors’ Clock Out’ of Rolex Bull Market As Demand Cools” e “Boom Time Over”: I prezzi dei Rolex crollano in Cina.

Dopo una primavera e un’estate turbolente, secondo il sito web di monitoraggio degli orologi Sundial, si sta delineando un “bottoming out dei prezzi delle referenze di orologi di lusso più popolari al mondo”.

Questa settimana l’indice Subdial50, che tiene conto di referenze di orologi come Rolex Submariner, Daytona e Datejust, oltre a Patek Philippe Nautilus e Audemars Piguet Royal Oak, è aumentato dell’1,2% negli ultimi 30 giorni. L’indice è ancora in crescita del 21% nei 12 mesi, ma in calo del 22% nei sei mesi precedenti: una corsa sfrenata sulle montagne russe per gli appassionati di orologi e/o per coloro che cercano di vendere i segnatempo.

“Il primo trimestre del 2022 ha visto un boom dei prezzi degli orologi di lusso usati, che ha portato con sé decine di nuovi acquirenti che si sono affacciati per la prima volta sul mercato. Molti di questi se ne sono andati con la stessa rapidità con cui sono entrati: flipper e day trader a cui era stato detto che non si potevano perdere soldi con gli orologi sono arrivati con poca passione di fondo e si sono ritrovati scottati quando i prezzi hanno iniziato a scendere”, ha scritto Subdial in un post di aggiornamento del mercato questa settimana.

Per quanto riguarda specificamente il mercato dei Rolex di seconda mano, l’indice di WatchCharts di 30 modelli popolari con un’elevata attività commerciale mostra anche che il boom pandemico e il picco di euforia di aprile – per poi lasciare il posto a un’estate tumultuosa – arrivano in un momento in cui azioni, criptovalute e obbligazioni hanno avuto un anno difficile.

L’indice WatchCharts Rolex è sceso del 5,9% a giugno, seguito da un calo del 3,5% a luglio e da un -5,1% ad agosto.

Il mercato degli orologi di lusso di seconda mano potrebbe toccare il fondo quando le condizioni finanziarie si allenteranno davvero. L’ultima serie di commenti da parte dei membri della Federal Reserve (votanti/non votanti) e soprattutto dopo il discorso del presidente Powell a Jackson Hole, ha innescato una svolta da falco che suggerisce che l’inasprimento delle condizioni finanziarie non è finito. Però ogni caduta è destinata a finire e nei paesi fuori dalla UE, quindi non destinati a decrescere fortemente per decisione politica, presto vedranno un rimbalzo nella domanda dei beni di lusso. Solo l’Europa rimarrà come un’area fortemente depressa e impoverita, quindi non un buon mercato per questo tipo di prodotti. La loro destinazione sarà presso i nuovi ricchi mediorientali e asiatici.