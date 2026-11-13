Ristoranti, viaggi e benessere: così la ricchezza in cripto entra nella vita quotidiana degli europei

Un pranzo di lavoro che si allunga, una lezione di yoga dopo l’ufficio, un fine settimana prenotato la sera prima. Sono queste le abitudini di spesa che emergono dal rapporto Digital assets and the European lifestyle, pubblicato da Nexo, piattaforma di gestione patrimoniale specializzata in asset digitali. Lo studio analizza come i clienti europei hanno utilizzato la Nexo Card nel corso del 2025.

Il dato che spicca è l’importo: i titolari europei della carta spendono in media circa 80 euro per transazione, il doppio del pagamento medio con carta nell’area euro, che secondo la Banca centrale europea si attesta intorno ai 38 euro.

Le esperienze prima di tutto

Quasi un terzo della spesa complessiva è andato a viaggi, ristorazione e tempo libero, una quota pari più o meno a quella di tutti gli altri acquisti al dettaglio, esclusa la spesa alimentare. Nel comparto cibo e bevande, i ristoranti assorbono l’88,5% del totale. Anche la spesa al supermercato fa parte del quadro: oltre la metà dei titolari usa la carta per fare la spesa.

Rispetto al 2024, la crescita più forte si registra nelle categorie legate alla qualità della vita: salute e benessere segnano un +27%, mentre viaggi e intrattenimento crescono entrambi del 22%.

Il viaggio come vetrina

È nel turismo che il fenomeno si vede con più chiarezza. I viaggi sono stati la seconda categoria di spesa della Nexo Card nel 2025, con il 15,9% del volume complessivo. Un risultato coerente con il ruolo dell’Europa come prima destinazione mondiale per il turismo di piacere: secondo il World Travel & Tourism Council (WTTC), nel 2025 il continente ha raccolto 2.000 miliardi di dollari sui 6.150 miliardi spesi a livello globale in viaggi di piacere, circa un terzo del totale.

In questa ottica si inserisce anche l’estensione della carta ad alcuni territori d’oltremare e regioni autonome europee, molte delle quali sono mete turistiche molto frequentate: Riunione, Martinica, Guadalupa, Guyana francese, Mayotte e Saint-Martin per la Francia, isole Canarie, Ceuta e Melilla per la Spagna, isole Åland per la Finlandia.

“Questa espansione porta la Nexo Card direttamente in destinazioni di viaggio molto amate in tutta l’area europea allargata”, ha dichiarato Yasen Yankov, Head of Product Management di Nexo.

Spendere senza vendere

A distinguere questi consumi non è tanto cosa si compra, quanto il modo in cui la spesa viene finanziata. La Nexo Card, che opera sul circuito Mastercard, è stata la prima carta cripto a unire le funzioni di credito e di debito. In modalità debito, gli asset digitali vengono convertiti al momento del pagamento: in questo caso il 72,7% della spesa passa attraverso le stablecoin, asset digitali progettati per mantenere un valore stabile. In modalità credito, invece, i clienti possono ottenere liquidità dando in garanzia asset come bitcoin ed ether, senza doverli vendere. Nexo ricorda che i prestiti garantiti da cripto comportano rischi: se il valore di mercato della garanzia scende, gli asset possono essere venduti per coprire il prestito.

“I dati descrivono un consumatore europeo che spende in categorie quotidiane, ma con scontrini più alti”, ha spiegato Yankov. “Ciò che rende diversa questa spesa è il modo in cui viene finanziata. Vediamo la ricchezza in asset digitali, resa spendibile da strumenti come la Nexo Card, diventare un nuovo motore dei consumi.”

Un mercato sempre più maturo

Il contesto è quello di una diffusione crescente delle cripto-attività in Europa. Secondo il Barometro 2026 di Adan e Ipsos sull’adozione delle cripto-attività in Francia e in Europa, condotto a gennaio 2026 su oltre 7.000 adulti, all’inizio dell’anno circa un intervistato su cinque nei Paesi Bassi e uno su sei in Germania dichiarava di possedere cripto-attività. In Francia, il 53% dei possessori ha già pagato qualcosa in cripto, nella maggior parte dei casi con una carta.

Secondo Nexo, è l’infrastruttura di pagamento a trasformare questa ricchezza in consumi reali: un elemento che resta sullo sfondo, ma che si vede all’opera ogni giorno, al ristorante, in viaggio, in palestra e alla cassa del supermercato.