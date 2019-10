RINALDI VS GENTILONI: audizione del candidato commissario in Commissione ECON del Parlamento Europeo (video).

Giovedì 3 ottobre si è svolta l’audizione del Commissario designato agli affari economici On.le Paolo Gentiloni presso la Commissione ECON del Parlamento Europeo. Presentiamo il video delle domande e repliche del deputato della Lega Antonio M. Rinaldi a Paolo Gentiloni.

Rinaldi ringrazia, per il contributo nella formulazione delle domande, Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Luciano Barra Caracciolo, Marco Zanni e Andrea Curri dello staff economico del Gruppo Identità e Democrazia.

Riportiamo le domande del Parlamentare Europeo Antonio Maria Rinaldi al candidato commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni.

1) On. Gentiloni, non ritiene che si dovrebbe riconsiderare il metodo utilizzato dalla Commissione per il calcolo dell´output gap in quanto l’attuale sistema conduce a una valutazione più bassa del PIL potenziale rispetto alle metodologie usate invece dall´OCSE e FMI con inevitabili saldi strutturali peggiori?

2) Inoltre in Italia è appena stato depositato il 30 settembre un budget in cui, invece del promesso miglioramento dello 0.6% del saldo strutturale, si propone un peggioramento del medesimo dello 0,1%, oltretutto coperto da uno 0,4% di irrealistiche promesse di recupero all’evasione. Lei pensa di approvare questi numeri nonostante lo stesso budget indichi di non rispettare le regole del debito, esattamente a pag.9, oppure di dare seguito alla procedura d´infrazione come stabilito l´anno scorso?

3) Infine le chiedo se intenderà finalmente occuparsi del problema degli enormi surplus commerciali accumulati da alcuni paesi, specialmente Germania e Olanda, che da più di 3 anni consecutivi superano il 6% cosi come previsto dai regolamenti del Six Pack? Grazie.