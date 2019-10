RINALDI: SUPER CHIUSURA DI CAMPAGNA ELETTORALE A TODI CON MANCINI E PEPPUCCI !

Anche Antonio Maria Rinaldi prenderà parte alla chiusura della Campagna Elettorale in Umbria, dove si vota il 27 Ottobre. La chiusura sarà venerdì sera a Todi, insieme a Valerio Mancini, capolista della Lega e con Francesca Peppucci, nota donna impegnata nella politica in Umbria. Un finale con il botto che esplicita l’appoggio del Parlamentare Europeo per Mancini e Peppucci, i quali sicuramente sapranno agire per il bene della regione nel Consiglio.

Ricordiamo che le elezioni avvengono a causa dello scandalo Sanitopoli, che ha mandato a casa la precedente giunta di sinistra, la stessa che ora si ripresenta in stretta alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Sarà un voto contro il sistema corrotto delle privilegiate tessere di partito e contro quella sinistra che ha isolato l’Umbria rendendola una terra irraggiungibile a causa di infrastrutture inadatte e non funzionali. Domenica 27 ottobre sarà un voto per gli Umbri: un voto per tornare a valorizzare il merito e ridare vigore alla nostra terra, per farla ripartire dalla ricostruzione della Valnerina, per riavvicinare i giovani che sono stati costretti a scappare, per iniziare a lavorare concretamente sui trasporti, per non permettere che la nostra Regione sia invasa da campi rom, moschee e pseudo centri culturali islamici. Se anche tu sogni un’Umbria che dia agli umbri la priorità, un’Umbria giusta, forte e libera, il 27 ottobre alle elezioni regionali, vota la Lega e scrivi MANCINI!

Ecco i punti principali del programma della Lega in Umbria. Prestate attenzione al punto in cui si chiede il mantenimento del Gasolio Agricolo per le aziende agricole umbre.