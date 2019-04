Rinaldi: niente aumento IVA, ci vuole una VERA BANCA CENTRALE

Intervento di Antonio Maria Rinaldi a Omnibus La 7 con Fubini come controparte. I temi sono caldi, caldissimi: la copertura dell’IVA, il bilancio, il fatto che non esista unaa vera banca centrale aa garanzia del debito. Fubini ha cercato di far diventare “Iper-europeista” Rinaldi, il qualche comunque ha schivato facilmente il colpo affermando che, pur rimanendo nella propria idea , cioè che sia necessaria una norma per l’uscita dell’euro,

Risposte tutte da sentire, anche perchè chiariscono la visione del Professore su Europa ed euro, in modo chiaro e definitivo. Ringraziamo come sempre Fausto, l’Inriverente, per l’insostituibile sostegno tecnico.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐