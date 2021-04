Rinaldi: auguri a tutti, ma un messaggio al governo

Antonio Maria Rinaldi fa gli auguri agli italiani, pur consapevole delle difficoltà che stiamo vivendo in questo governo. Ci sono molte, moltissime lamentale, tante anche giustificate, come tanti dei vincoli e degli obblighi ai danni delle attività commerciali che appaiono francamente incomprensibili ai più.

Il governo è nuovo, ha appena un mese e mezzo di vita, ma deve farequalcosa per affrontare la crisi. La Lega ha dato il proprio appoggi per un senso di responsabilità necessario come maggiore forza politica nel paese, ma questo appoggio non può essere eterno ed a prescindere.

