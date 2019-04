RINALDI ASFALTA GROSS: democrazia e Polonia, a Povera Patria

Scontro in TV fra Antonio Maria Rinaldi e Daniel Gross, economista ipereuropeista del CesIFO. Tema è l’economia, prima di tutto partendo dalla mancanza totale di democrazia dei processi decisionali economici europei, per poi passare al dumping fiscale che viene compiuto dalla Polonia, che favorisce la ricollocazione delle aziende italiane in quel paese.

Facile fare concorrenza all’Italia quando si detiene la propria moneta e si può svalutare e gestire con la moneta il proprio debito Facile far entrare tutti i paesi dell’est per poter delocalizzare le produzioni labour intensive in quei paesi, come ha fatto la Germania. Se i paesi dell’est sono entrati nella UE è stato per una volontà precisa del vicino teutonico che così ha avuto mercato per le sue produzioni e lavoro a basso costo, realizzando quindi il proprio antico sogno imperialee.

