Rinaldi a Coffè break: Battisti, salute ed economia

Antonio Maria Rinaldi invitato a Coffe Break parla degli elementi importanti della giornata: il ritorno dell’Ergastolano Cesare Battisti in Italia, il calo della produzione industriale in Italia e quindi un ema legato alla sanità: a chi afferma che la sanità del Lazio è stata risanata da Zingaretti, il professore ribatte che a risanarla sono stati i cittadini laziali, che hanno pagato di più per la propria sanità. Purtroppo risanare la sanità facendo pagare aic cittadini è un po’ troppo semplice.

