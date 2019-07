RALLENTAMENTO ALMENO SINO AL PRIMO TRIMESTRE 2020. Questo dicono i semiconduttori.

Se si vuole avere un’idea abbastanza chiara dell’andamento economico mondiale, del trend sia del settore produzione sia dei consumi, bisogna dare un’occhiata all’andamento del settore dei conduttori. L’invasività dell’elettronica avanzata sia nella vita comune, sia nell’attività produttiva , viene a dare all’andamento degli investimenti in questo settore un valore previsionale. Infatti se analizziamo l’andamento storico degli investitori nel settore a partire dagli anni 80 del secolo scorso abbiamo il seguente risultato

I dati di investimento nel settore dei semiconduttori sono coerenti con la visione di un attuale rallentamento, che dovrebbe proseguire, se vediamo l’andamento previsionale degli investimenti, sino almeno all’inizio del 2020.

L’indicatore messo a punto sul settore dei semiconduttori della Pervale, prevede che le vendite del settore dovrebbero essere calanti almeno sino alla metà del 2020, con un minimo nel primo trimestre 2020.

Quindi le previsioni per un andamento dell’economia in rosso fino con minimo ad inizio del 2020 potrebbero essere corrette. Bisogna anche notare che non si tratta di un trend che possa colpire tutte le aziende o tutti i settori industriale, ma comunque è reale. Questo richeiderebbe una sostenuta politica anticiclica sia dal punto di vista monetario, sia fiscale. Dal primo punto di vista sia la FED sia la BCE prevedono politiche espansive monetaria con ripresa degli acquisti e ribassi dei tassi. Gli USA di Trump sicuramente faranno la loro parte, la Cina sta già spingendo molto, l’Europa, come il solito, sarà squassata dalle contraddizioni interne.