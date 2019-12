RAGGIUNTO IL PRIMO ACCORDO COMMERCIALE FRA USA E CINA

Forse ci siamo, ma non diciamolo troppo forte. Pare che, a livello tecnico di delegazioni, sia stato raggiunto un primo accordo commerciale fra Cina ed USA. Si tratta solo di un primo passaggio perchè tutto questo dovrà essere approvato dal presidente USA che avrebbe radunato i propri esperti, ma potrebbe essere il passaggio tanto atteso per allentare le tensioni dei mercati e nella crescita mondiale.

Forse ad avere effetto nella decisione sono state le minacce di un ulteriore innalzamento delle tariffe il prossimo sabato, a cui avrebbe risposto una inevitabile ritorsione del governo di Pechino. Daalcune voci pare che i negoziatori americani siano stati disposti non solo a fermare le ulteriori tariffe, ma anche a ridurre del 50% i dazi precedenti.

Naturalmente ci sono dei falchi all’interno del governo di Washington vogliono fermare l’accordo. Si dice ad esempio che Navarro, il segretario al commercio, abbia affermato che l’economia americana non ha sofferto per i dazi,per cui non ci sarebbe nessun buon motivo per interromperli.

Comunque la borsa ha risposto molto bene all’annuncio, come come possiamo vedere da questi grafici:

ed anche lo Yuan è cresciuto in modo molto sensibile

Vedremo sabatose queste premesse erano giuste