Raffinerie a freddo: il filtro che taglia del 36% i costi del petrolio e mette in crisi i dogmi della transizione punitiva

Mentre in Europa si discute di quote, divieti e tasse sulle emissioni che finiscono puntualmente per gonfiare i prezzi alla pompa e le bollette delle imprese, la vera svolta energetica arriva dai laboratori di ingegneria chimica. Un gruppo di ricercatori del KAIST (Corea del Sud) e del Georgia Tech (Stati Uniti) ha scoperto che è possibile separare i componenti del petrolio greggio a temperatura ambiente, usando un filtro economico che abbatte i consumi energetici del 31,6% e i costi operativi del 36%. La scoperta è poi stata raffinata e migliorata, con finanziamento da parte di Exxon, dai ricercatori del MIT.

Per capire la portata di questo cambiamento bisogna guardare a come funziona oggi una raffineria. Da oltre un secolo, per ricavare benzina, diesel, cherosene e materie prime per la plastica, il greggio viene letteralmente bollito in gigantesche torri di distillazione a oltre 350 gradi Celsius.

Questo processo termico è una voragine energetica: assorbe circa l’1% di tutta l’energia consumata nel mondo e genera il 6% delle emissioni globali di anidride carbonica. In pratica, bruciamo enormi quantità di carburante solo per scaldare altro carburante.

Finora i tentativi di sostituire il calore con delle membrane filtranti si erano scontrati con due ostacoli molto pratici: i costi industriali e la fragilità dei materiali. Gli scienziati pensavano fosse obbligatorio rivestire le membrane con strati selettivi ultrasottili, costosissimi da produrre su larga scala e facili a rompersi o a gonfiarsi a contatto con gli idrocarburi.

I ricercatori guidati da Jihoon Choi, Hyeokjun Seo e dal professor Ryan Lively hanno invece ribaltato il problema con un pragmatismo disarmante. Hanno eliminato i costosi rivestimenti e hanno fatto passare il greggio direttamente attraverso una membrana nuda e porosa in poliacrilonitrile (PAN), una plastica stabile ed economica già usata comunemente nell’industria come semplice supporto.

A temperatura ambiente è accaduto qualcosa di inaspettato. Gli idrocarburi più pesanti si sono attaccati da soli alle pareti dei pori della membrana, trasformandola in una sorta di “filtro intasato”.

Questo intasamento spontaneo, anziché bloccare l’impianto, ha ristretto i canali fino a meno di 2 nanometri, creando una barriera naturale perfetta per lasciar passare solo le molecole più leggere (come quelle di benzina e nafta) e trattenere quelle pesanti.

I numeri pubblicati sulla rivista Nature parlano la lingua che piace alle industrie: la velocità di passaggio del greggio è risultata 23 volte superiore rispetto alle migliori membrane sperimentate in precedenza, mantenendo prestazioni stabili per 28 giorni consecutivi.

Questa scoperta si affianca a un altro importante studio pubblicato su Science dagli ingegneri del MIT guidati da Zachary P. Smith e Taehoon Lee. Il team del MIT ha modificato i polimeri usati fin dagli anni Settanta per desalinizzare l’acqua di mare (dove l’osmosi inversa ha ridotto i consumi del 90%), unendo monomeri come MPD e TMC tramite legami chimici più rigidi e molecole di tripticene. Il risultato è una pellicola sottilissima che filtra il petrolio in base alla dimensione atomica delle molecole senza gonfiarsi, promettendo tagli energetici teorici fino al 90%.

Parametro operativo Distillazione tradizionale Pre-filtrazione con membrana PAN Vantaggio industriale Temperatura iniziale Oltre 350 °C Temperatura ambiente Meno forni accesi Consumo energetico Base di riferimento (100%) -31,6% Taglio netto della bolletta Emissioni di CO2 6% del totale globale -37,6% sull’impianto Minori costi per quote CO2 Acqua di raffreddamento Elevato fabbisogno -20,7% Risparmio idrico e impiantistico Costi operativi (OPEX) Elevati e legati al gas -36,0% Aumento diretto dei margini

Cosa cambia per l’economia reale e il settore della raffinazione

Se applicata su larga scala entro i prossimi 3-5 anni, come stimano i ricercatori coreani, questa tecnologia cambierebbe profondamente gli equilibri economici del settore energetico:

Salvataggio delle raffinerie esistenti con pochi investimenti: I “filtri intasati” in PAN non richiedono di demolire gli impianti attuali. Si installano come unità modulari di pre-trattamento prima della torre di distillazione: tolgono subito le frazioni leggere a freddo, così i forni devono scaldare molto meno volume. Per paesi con una forte capacità di raffinazione ma con costi energetici alti, come l’Italia, significa rimettere in carreggiata impianti che rischiavano la chiusura per scarsa competitività.

Raffreddamento strutturale dell’inflazione: Il petrolio non serve solo per muovere automobili e camion, ma è la base per plastiche, imballaggi, fertilizzanti, vernici e tessuti sintetici. Tagliare del 36% i costi operativi di raffinazione significa ridurre i costi alla radice di quasi tutte le filiere manifatturiere, con un beneficio diretto sui prezzi finali per famiglie e imprese.

Aumento dell’offerta e indipendenza energetica: Spesso le crisi dei carburanti non dipendono dalla mancanza di greggio nei pozzi, ma dai colli di bottiglia delle raffinerie. Un sistema modulare che accelera di 23 volte la filtrazione permette di aumentare la capacità produttiva rapidamente, senza attendere decenni per costruire nuovi megaimpianti.

Ricadute sulla chimica e sul riciclo: La stessa piattaforma potrà essere usata per purificare biocarburanti e riciclare la plastica di scarto a basso costo, rendendo economicamente sostenibile ciò che oggi sopravvive solo grazie ai sussidi pubblici.

La lezione economica è piuttosto chiara. La riduzione dell’impatto ambientale non si ottiene deindustrializzando o tassando i consumi per comprimere la domanda, ma investendo nell’ingegneria di processo che abbassa i costi di produzione. Quando l’efficienza fa risparmiare il 36% sui conti aziendali, il mercato la adotta da solo, senza bisogno di direttive calate dall’alto.