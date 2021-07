Questo mese l’industria tedesca produrrà un milione di auto elettriche. Capite perchè vogliono farcele comperare

La Germania dovrebbe segnare un milione di auto elettriche in circolazione questo mese, un obiettivo che il paese sta raggiungendo con 6 mesi di ritardo rispetto alle previsioni.

Il ministro dell’Economia Peter Altmaier al quotidiano Tagesspiegel questa settimana ha definito questo obiettivo come “Epocale”.

“Raggiungeremo il nostro obiettivo di 1 milione di auto elettriche entro il 2020, che tutti pensavano fosse irraggiungibile, questo luglio, con soli sei mesi di ritardo”, ha detto, secondo la copertura della storia di U.S. News e World Report.

“Nella prima metà del 2021 sono stati prelevati più bonus che in tutto l’anno scorso”, ha affermato a proposito dei sussidi nel Paese, che sono aumentati dalla pandemia.

Altmaier era anche fiducioso che il paese avrebbe “superato il suo obiettivo a lungo termine di avere 7-10 milioni di veicoli elettrici per le sue strade”.

Le vendite di veicoli elettrici sono triplicate nel paese nel 2020, secondo quanto riportato all’inizio di quest’anno da Automotive News Europe.

Le vendite di veicoli elettrici nel 2020 sono state di 194.163 unità, secondo l’autorità automobilistica KBA, che è aumentata di circa tre volte rispetto al 2019. L’adozione è stata il risultato di “l’attrattiva di un’offerta di prodotti più diversificata e di una tecnologia più affidabile”, il rapporto disse.

I veicoli elettrici con propulsione elettrica totale o parziale avevano una quota di mercato del 22% entro il quarto trimestre del 2020 e i veicoli completamente elettrici rappresentavano l’1,2% di tutte le autovetture immatricolate in Germania alla fine del 2020, rispetto allo 0,5% dell’anno precedente.

Quindi se la Germania si avvia a produrre un milione di auto, qualcuno deve acquistarle, anche fuori dai teutonici confini. Quindi ecco tutte le pressioni per passare alla mobilità elettrica anche in assenza, o carenza, sia di capacità distributiva, sia di generazione. Ormai gli investimenti sono multi miliardari in fabbriche per batterie ed altre strutture collegate, quindi BISOGNA viaggiare elettrico. Che sia conveniente o meno.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐