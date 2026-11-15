Questo è Mikhail Andropov, leader del Credulistan. Siamo venuti per percularvi

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi.» Così comincia la mail che mercoledì 11 novembre, poco prima delle dieci, è piovuta nelle caselle di posta di circa 6.300 scuole statali italiane su 7.476, vale a dire quasi tutte.

Perdonateci, ma fatichiamo a restare seri. Dentro quella “promessa” c’è tutta la sbilenca pomposità di un lungometraggio sovietico doppiato male. Anzi, ancor meglio, sembra una frase rubata al film su Borat interpretato dal corrosivo Sacha Baron Cohen. Prendete una battuta a caso di “Borat – Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan” del 2006 (tipo: «Questa essere mia sorella Natalya… numero quattro prostitroia di tutto immenso Kazakistan. Beelo!») e incollatela dopo le parole del messaggio di cui sopra: ci sta a pennello.

Il Borat de noantri ha vaticinato poi il «genocidio contro gli italiani», un «potente ordigno esplosivo con innesco a distanza» nascosto negli edifici dentro un sacchetto di plastica (al cuore ecologista dei bombaroli contemporanei non si comanda) per concludere infine – come cantava Venditti – che “bomba o non bomba noi arriveremo a Roma!”. Questa non l’ha detta davvero ma poco ci mancava visto che, nel pacchetto del babau, c’era pure una bomba nell’auto del “vostro primo ministro”.

Ora, le bombe non sono state trovate, ma in compenso abbiamo trovato i bamba. E cioè noi stessi. Prima di proseguire nella nostra serissima dissacrazione di una faccenda apparentemente altrettanto seria, smettiamo i panni di Borat a scanso di equivoci: chi preannunzia una strage, foss’anche per gioco, commette un reato gravissimo, e chi ha il dovere istituzionale di proteggere la pubblica incolumità ben fa a non dare nulla per scontato. Quand’anche l’occulto criminale dovesse usare la maschera di Topolino o la voce di Paperino o la firma di Qui, Quo, Qua. Le evacuazioni precauzionali, dunque, non sono in discussione. In discussione – almeno per noi – è la spaventosa rapidità con cui un “dispaccio” così improbabile e sgangherato è stato promosso sul campo, non solo dai media generalisti ma financo dalla cosiddetta controinformazione, al rango di “minaccia ibrida” o di fine “strategia della tensione”.

In altri termini, tutti si sono precipitati ad abboccare all’esca lanciata nello stagno della nostra ansiosissima società senza curarsi prima di leggere ciò che stava scritto nel “biglietto” accompagnatorio. E ciò che stava scritto nel biglietto era troppo surreale per appartenere vuoi a una autentica cellula terroristica vuoi al mefistofelico settore dei proverbiali “servizi deviati”. Perché il terrorismo, per quanto criminale, possiede di regola una sua “grammatica” e anche una sua “sintassi” metaforiche ancora più importanti di quelle letterarie. Esse pertengono a una virtù con cui la nostra distrattissima e vanesia civiltà ha poca dimestichezza: la “serietà”. Per quanto ripugnanti possano essere i deplorevoli e miserabili disegni di coloro che seminano il terrore per qualsivoglia ragione, da qualsiasi posizione e in nome di qualunque padrone, lorsignori sono persone terribilmente serie.

Possiedono una precisa identità d’intenti, una studiata biografia di gruppo, una coerente immagine di sé, della propria missione e degli inerenti obiettivi, un’indiscussa e dogmatica “fede” ideologica o religiosa, e soprattutto una cifra comunicativa congrua e conseguente a tali premesse. Qui, invece, la rivendicazione del gesto è una specie di macedonia impazzita e schizofrenica shakerata giustapponendo tematiche, problematiche e questioni tra loro connesse quanto i cavoli con la merenda. Andropov è il cognome di Jurij Andropov, capo del KGB per quindici anni e poi segretario generale del PCUS dal 1982 al 1984; «Vilayat» è il termine ottomano per “provincia”, oggi caro soprattutto al lessico dei proclami jihadisti; il «Misoginistan» è uno Stato sconosciuto agli atlanti e ottenuto incollando la misoginia al suffisso «-stan». Il Politburo, il califfato e il patriarcato nella stessa riga: cavoli a merenda, appunto, che a quanto pare, però, si rivelano un cocktail “esplosivo” per le coronarie degli italiani.

E, a proposito di esplosivo, torniamo subito a bomba: che razza di organizzazione è mai quella che si propone, a un tempo, come apparato comunista, enclave islamica e Stato misogino? Chi dovrebbe arruolarvisi? Sotto quale bandiera? In nome di quale “catechismo” o catechizzato da quale “compagno”, imam o maschio alfa? Si dirà: anche i depistatori mescolano le carte. E quindi potrebbe esserci puzza di intelligence. Signori miei, per le barbe finte vale la stessa cosa detta per i terroristi. Saranno pure responsabili di metà dei dinamitardi casini degli ultimi cent’anni, ma anche loro sono persone serissime. E – se proprio debbono prodursi, come usa la casa, in un diabolico inquinamento delle prove – cercano quantomeno di somigliare a chi vogliono infangare; come ad esempio il celebre autore del comunicato numero 7 sul lago della Duchessa ai tempi del sequestro Moro.

Nel caso nostro, il redattore dello script “incendiario” sembra costruito ad arte per non richiamare alcun presunto, supposto, possibile terrorista in pectore. Perché non c’è una sola delle “famiglie” religiose, culturali o geografiche cui fa riferimento il testo che vorrebbe, o anche solo potrebbe, identificarsi con quella “letterina” e, men che meno, con il suo estensore.

Una letterina, e un estensore, che farebbero sganasciare anche il meno convinto aspirante martire della jihad, ma pure i russofili filoputiniani (o Putinversteher come li chiamano certi elzeviristi nostrani); e persino – ammesso e non concesso che ne esistano alle nostre latitudini – ogni “patriarca” maschilista, sciovinista, nerboruto, bruto, tossico e violento.

Ma c’è di più. «Questo è Mikhail Andropov» è un calco evidente dell’inglese this is (nessun italiano si presenterebbe così, neanche il concorrente del più triviale dei reality show); il «potente ordigno», maschile, diventa femminile qualche riga più in là («l’ho posizionata»), quasi che il traduttore automatico avesse in mente una bomb; il mittente parte al singolare e approda al plurale, indeciso fra il lupo solitario e il collettivo in branco. Una dichiarazione zoppicante ad ogni subordinata (per non dire delle concordanze). In un’era, si badi bene, in cui anche il più stupido tra i cretini è in grado di aprire una chat su Gpt o la stringa di Google Translate per farsi tradurre un brano qualsiasi in qualsiasi lingua del mondo.

Chi può aver confezionato un simile pastiche? Lo diranno le indagini (la mail risulta partita da una casella violata di un’università privata di Taiwan, il che dice molto del tragitto e nulla dell’autore). Noi, che non indaghiamo ma leggiamo, avanziamo due ipotesi, e le manifestiamo per ciò che sono: congetture polemiche, non verità investigative.

La prima è la più semplice: lo scherzo di un buontempone – uno studente, o qualcuno che dello studente ha conservato lo spirito goliardico – il quale ha preso i tre spauracchi del momento (la Russia, l’islamismo, la “cultura patriarcale”), li ha frullati insieme, li ha dati a bere ai nostri connazionali (che, d’altronde, si bevono quasi tutto) e si è seduto in prima fila a godersi lo spettacolo. Che la stessa firma fosse già comparsa nelle minacce ai voli europei e nelle mail alle televisioni irlandese e bulgara complica il quadro, ma non lo nobilita. Anche i burloni, quando hanno il pubblico caldo, concedono il bis.

La seconda ipotesi è più inquietante, e la cronaca delle ultime settimane la corrobora vieppiù di sostanza: potremmo trovarci di fronte a un esperimento sulla credulità collettiva. Mettiamo in fila le firme. Il 19 ottobre un centinaio di scuole italiane riceveva mail che annunciavano esplosivo piazzato «in nome della Sharia». Il 2 novembre, in centinaia di istituti, il mittente si qualificava come membro del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica. L’11 novembre, infine, ecco il leader del Misoginistan. Non sappiamo se dietro ci sia la stessa mano; sappiamo che, a ogni giro, la sigla diventa più improbabile e l’effetto resta identico. È lo schema del laboratorio: si cambia lo stimolo, si osserva la cavia. E la cavia, puntualmente, preme la leva. Se qualcuno voleva misurare fino a che punto un messaggio intrinsecamente assurdo, nella sua auto-evidente “impossibilità”, potesse essere preso sul serio da istituzioni, giornali e opinione pubblica, quel qualcuno ha raccolto dati in abbondanza: centinaia di scuole chiuse, evacuazioni a macchia di leopardo, un vertice straordinario a Palazzo Chigi con l’Agenzia per la cybersicurezza, un incontro con le opposizioni, una procura che procede per procurato allarme e minacce gravi, aggravate (in ipotesi) dalla finalità di terrorismo. Ma non è tanto la risposta nell’immediato a dire che il test è riuscito (quella si giustifica con la regola del “per non saper né leggere né scrivere”; della serie, nel dubbio faccio finta che sia vero). È piuttosto la cascata di reazioni successive, sia sul piano istituzionale che mediatico.

Per intenderci, parliamo della «strategia per creare preoccupazioni» evocata dal ministro Crosetto, della possibile “regia” dietro gli allarmi delle ultime settimane, della “guerra ibrida”. E i titoli? La mail che «semina il panico in migliaia di scuole», il «Vi annienteremo» a caratteri cubitali: la lirica del sedicente califfo sovietico rilanciata tale e quale, togliendo le parti alla Borat che ci farebbero rotolare dalle risate e lasciando i pezzi truculenti che ci fanno invece angosciare.

Per concludere con il corno del vero dilemma, diciamo che delle due l’una: o la mail è una minaccia inattendibile, e allora la si tratta per quel che è; oppure è un’arma geopolitica, e allora qualcuno dovrebbe spiegare perché essa si palesi con le inequivocabili fattezze di uno sketch di cabaret. Tenere insieme le due letture significa concedere al Vilayat di Misoginistan una dignità d’interlocuzione che, a giudicare dalla sintassi, non si è guadagnato. Altrimenti detto: fare di una mosca un elefante, e poi evacuare la scuola per paura dell’elefante.

Nel cinema fantastico funziona così: noi, per le due ore della proiezione, accettiamo di credere a draghi, anelli magici e astronavi più veloci della luce, purché il mondo inventato e propinato dal regista rispetti le proprie stesse regole d’ingaggio. Se l’elfo, a metà film, tira fuori lo smartphone, l’incantesimo si rompe e il Signore degli Anelli (salvo che si tratti di una sua parodia) va a ramengo. È la sospensione dell’incredulità di coleridgiana memoria: credo all’impossibile, a patto che sia coerente.

Nella realtà, a quanto pare, accade l’inverso. Ci viene dato in pasto un leader russo a capo della ridotta islamica di uno Stato misogino, che scrive nell’italiano maccheronico di uno straniero appena sbarcato, unendo categorie dell’attualità politica reciprocamente inconciliabili, e noi – anche dopo averlo letto – continuiamo a trattarlo come se fosse realmente chi egli minaccia di essere. Pretendiamo da Tolkien una grammatica impeccabile per gli elfi; però non sospettiamo nulla davanti a un asserito terrorista ignorante assai per la sua prosa, ma così colto da sapere cosa significhi “misoginia” e altrettanto ironico da ricavarne una inesistente provincia del Caucaso.

Irresistibile il paradosso: siamo diventati spettatori oltremodo esigenti della finzione e spettatori parimenti indulgenti della cronaca. Vale a dire che al cinema sospendiamo l’incredulità, mentre davanti al telegiornale sospendiamo il giudizio. Insomma, di certo il Misoginistan non esiste. Ma il Credulistan è la vera patria dell’italiano medio. Politici, opinionisti, intellettuali (e compagnia cantante) compresi.

Francesco Carraro

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