Quando il virologo diventa “No Vax” per… una questione di dizionario

La definizione di No-Vax, di “Nemico pubblico numero uno” della società, almeno secondo i mass media che ammorbano l’aria, si stiracchia e si allarga a seconda della necessità politica ed economica del momento.

Vi pongo un caso pratico: se prima uno dei principali dizionari di inglese -americano, il Merriam Webster, definiva “Anti VAxxer” coloro che non volevano vaccinarsi, oggi, con un tratto di penna, sono rientrati nella categoria tutti coloro che sono favorevoli alla libertà di scelta.

Seguendo lo stesso criterio un astemio che tollera che gli altri bevano, cioè non proibizionista, sarebbe un alcolista. Logico no?

Con questo allargamento della definizione anche accademici con curricula blasonati diventano, da un momento all’altro, degli antiscientifici no vax…

Turns out I'm an anti-vaxxer… with a PhD in Epidemiology and MSc in Health Economics and Policy. I wonder how many other epidemiologists are in the same boat? https://t.co/YmnlSdp2k3

— James Doidge (@james_doidge) December 5, 2021