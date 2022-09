Quali paesi sono a maggior rischio per le alluvioni? Sorpresa Italia…

Le devastanti inondazioni che hanno colpito il Pakistan quest’estate hanno provocato la perdita di oltre 1.400 vite e un terzo del Paese è stato sommerso dalle acque. Anche in Italia, nelle Marche, abbiamo avuto degli eventi gravi legati ad alluvioni, ma potremmo ricordare eventi seri degli anni scorsi, come ad esempio l’alluvione di Alessandria del 1994.

Ciò solleva una domanda: quali sono le nazioni e le loro popolazioni più vulnerabili al rischio di inondazioni nel mondo?

Utilizzando i dati di un recente studio pubblicato su Nature, Niccolò Conte e Christina Kostandi di Visual Capitalist hanno creato questo grafico che mappa il rischio di inondazioni nel mondo, evidenziando gli 1,81 miliardi di persone direttamente esposte alle inondazioni di un anno su cento. La metodologia prende in considerazione i rischi potenziali derivanti dalle inondazioni sia interne che costiere.

Non sorprende che i Paesi con coste, sistemi fluviali e pianure considerevoli si ritrovino con alte percentuali di popolazione a rischio.

I Paesi Bassi e il Bangladesh sono le uniche due nazioni al mondo ad avere più della metà della popolazione a rischio inondazioni, rispettivamente con il 59% e il 58%. Vietnam (46%), Egitto (41%) e Myanmar (40%) completano il resto dei primi cinque Paesi.

Oltre ai Paesi Bassi, solo altre due nazioni europee sono tra le prime 20 per percentuale di popolazione a rischio: l’Austria (18° posto con il 29%) e l’Albania (20° posto con il 28%). Notate come non ci sia l’Italia. Non è che il nostro “Enorme rischio idrogeologico”alla fine non sia così enorme?

La regione del Sud-Est asiatico rappresenta da sola più di due terzi della popolazione globale esposta al rischio di inondazioni, con 1,24 miliardi di persone.

La Cina e l’India rappresentano rispettivamente 395 e 390 milioni di persone, ed entrambe le nazioni sono ai primi posti in termini di numero assoluto di persone a rischio di innalzamento del livello delle acque. I primi cinque Paesi per popolazione totale a rischio sono Bangladesh (94 milioni di persone a rischio), Indonesia (76 milioni di persone a rischio) e Pakistan (72 milioni di persone a rischio). Al confronto con queste situazioni l’Italia sembra un luogo sicuro e quasi paradisiaco.