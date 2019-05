Pulizia etica

L’Unione Europea è forse il più riuscito esperimento, nella storia delle istituzioni umane, di colonizzazione della realtà per via di carta bollata. Non c’è ambito e settore della vita collettiva che sfugga all’attenzione occhiuta e vigilante di coloro che, non a caso, hanno meritato l’epiteto di “burocrati di Bruxelles”. Se mai ne aveste l’occasione, vi invito a leggere non dico i trattati – che pure costituiscono un viaggio allucinante nell’iperspazio delle contorsioni linguistiche – ma un regolamento, una direttiva, una sentenza della Corte di Giustizia. Vi smarrireste in un delirio di articoli, commi, richiami, rimandi, “considerato che”, “atteso che”, “rilevato che” e via complessificando in un inestricabile groviglio impossibile da dipanare. Trattasi di paranoia del controllo, è chiaro, tanto più grave quanto più è assoluta, nelle istituzioni europee, la carenza di legittimazione democratica.