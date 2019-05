Prodi azzecca una previsione: il PD come l’Ajax!

PRODI AZZECCA UNA PREVISIONE. Dopo averci detto che con l’Euro “SAREMMO STATI TUTTI PIU’ RICCHI”, e che “AVREMMO GUADAGNATO DI PIU’ LAVORANDO UN GIORNO IN MENO”, l’ineffabile oracolo politico Reggiano residente a Bologna ha finalmente azzeccato una previsione: IL PD E’ COME L’AJAX. Ed infatti…

Il PD è esattamente come l’Ajax infatti:

riesce a perdere quando manca un minuto alla fine della partita, con un gol al 95 minuto, a fine recupero, giusto per tornare a casa con le pive nel sacco;

continua a ripetere lo stesso gioco anche quando invece dovrebbe cambiarlo, beccandosi tre belle pappine dagli inglesi, quindi dimostrando di essere flessibile come un paracarro di ghisa.

Complimenti a Prodi che in politica ed in economia non famigliare non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, ma che centra perfettamente le metafore sportive.



