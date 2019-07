Poesia VS Neoliberismo (video di Giuseppe Palma)

In questo video di dieci minuti tento di spiegare come anche la poesia, oltre alla saggistica, può essere utile per cercare di costruire un argine contro il vuoto assoluto creato dal modernismo dilagante, corollario della globalizzazione selvaggia che distrugge diritti sociali e umanità.

In questo video leggo due mie poesie contenute nel mio ultimo libro “POESIE NEL BORGO. Tra Globalismo e Medioevo“, dove il borgo medievale di Ostuni fa da cornice e da sceneggiatura.

Pier Paolo Pasolini riteneva che solo i centri storici, le periferie, i dialetti e le tradizioni locali possono costituire barriera efficace contro il dilagare della vuota società dei consumi.

Aveva ragione.

Oggi occorre abbattere questo vile neoliberismo dilagante e cercare di costruire un nuovo Umanesimo, quel piccolo mondo antico evocato da Antonio Fogazzaro.

Buon ascolto. Qui il video: https//m.facebook.com/story.php?story_fbid=2107768569523748&id=100008718763330

Giuseppe PALMA