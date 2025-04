Petrolio: Halliburton lancia l’allarme sul petrolio statunitense

L’aumento di offerta di petrolio mondiale e le incertezze macroeconomiche delle ultime settimane stanno lasciando perplessi non solo gli analisti. Halliburton, il gigante dei servizi petroliferi con la maggiore esposizione al mercato statunitense del fracking, ha appena avvertito gli investitori che i suoi clienti statunitensi stanno rivalutando i piani di attività di perforazione per il 2025.

“In prospettiva, molti dei nostri clienti stanno valutando i loro scenari di attività e i loro piani per il 2025”, ha dichiarato Jeff Miller, presidente e amministratore delegato di Halliburton, durante la telefonata di questa settimana dedicata agli utili del primo trimestre.

Per ora Halliburton ha riportato i ricavi del 1° trimestre, battendo le aspettative degli analisti. Gli utili, escludendo un onere ante imposte di 356 milioni di dollari, sono stati in linea con le stime.

Tuttavia, i ricavi del Nord America nel primo trimestre del 2025 sono diminuiti del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari. Halliburton ha dichiarato che il calo è stato determinato principalmente da una minore attività di stimolazione nelle operazioni onshore statunitensi e da una diminuzione delle vendite di strumenti di completamento nel Golfo del Messico.

Anche i ricavi internazionali sono diminuiti, ma solo leggermente, del 2% rispetto al primo trimestre del 2024.

Gli analisti hanno seguito con attenzione i dati relativi al primo trimestre di Halliburton, che hanno dato il via alla stagione dei bilanci dei grandi fornitori di servizi petroliferi, alla ricerca di indizi sulla direzione delle trivellazioni in Nord America, tra le incertezze sull’economia e la volontà dei produttori di petrolio di mantenere i livelli di attività di trivellazione, dato che i prezzi del petrolio di riferimento negli Stati Uniti sono scesi a 60 dollari al barile.

L’incertezza macroeconomica, il costo delle attrezzature con le tariffe dell’amministrazione Trump e i prezzi del petrolio a malapena a livelli di pareggio in alcuni giacimenti e pozzi hanno spinto gli analisti a ridurre le stime di crescita della produzione petrolifera statunitense per quest’anno e il prossimo.

“Le riduzioni di attività potrebbero significare uno spazio bianco superiore al normale per le flotte impegnate e, in alcuni casi, il ritiro o l’esportazione di flotte verso i mercati internazionali”, ha dichiarato Miller di Halliburton durante la conferenza stampa sugli utili.

“Le ultime tre settimane sono state molto dinamiche, in quanto l’ambiente commerciale ha portato incertezza sui mercati, ha sollevato ampie preoccupazioni economiche e, insieme al ritorno più rapido del previsto della produzione OPEC, ha pesato sui prezzi delle materie prime”, ha aggiunto il dirigente.

Oltre all’aumento dell’incertezza macroeconomica e dei prezzi del petrolio, Halliburton ha segnalato che sarà colpita dalle politiche tariffarie statunitensi, con un impatto compreso tra 0,02 e 0,03 dollari per azione sull’utile per azione del secondo trimestre dell’anno.

“Stiamo lavorando molto per mitigare l’impatto dei dazi. Abbiamo una catena di approvvigionamento ben diversificata”, ha dichiarato Eric Carre, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Halliburton, durante la telefonata di presentazione dei risultati.

“Abbiamo molte leve da tirare. Ma per essere più chiari in termini di impatto complessivo, abbiamo bisogno di un po’ più di chiarezza e stabilità nella struttura delle tariffe, in modo da poter capire quali leve possiamo azionare e quale sarà il risultato complessivo”, ha aggiunto il dirigente.

“Al momento ci sono molte parti in movimento. E credo che saremo in grado di darvi maggiori informazioni tra tre mesi”.

Gli avvertimenti di Halliburton sull’incertezza dei piani di trivellazione dei produttori onshore statunitensi, sull’impatto dei dazi e sulle preoccupazioni per il contesto macroeconomico hanno fatto crollare le sue azioni del 5,5% alla chiusura di martedì a New York.

Mentre le dichiarazioni pubbliche della lobby petrolifera statunitense e dei produttori di petrolio accolgono con favore la riduzione dei regolamenti e l’alleggerimento dei processi di autorizzazione da parte del Presidente Donald Trump, i dirigenti sono privatamente infuriati per l’obiettivo percepito dall’amministrazione di far scendere i prezzi del petrolio a 50 dollari al barile.

Il Segretario all’Energia Chris Wright, ex capo dell’azienda di fracking Liberty Energy, rimane ottimista sulla produzione petrolifera statunitense e ritiene che l’industria non solo sopravviverà, ma prospererà anche con il petrolio a 60 dollari o meno.

Tuttavia, dirigenti del settore non sono d’accordo, almeno questo è ciò che i dirigenti hanno scritto in forma anonima a marzo nei commenti al sondaggio trimestrale della Fed di Dallas sull’energia per il primo trimestre.

“Non ci può essere “dominio energetico degli Stati Uniti” e petrolio a 50 dollari al barile; queste due affermazioni sono in contraddizione. Con un petrolio a 50 dollari al barile, vedremo la produzione petrolifera statunitense iniziare a diminuire immediatamente e probabilmente in modo significativo (1 milione di barili al giorno entro un paio di trimestri)”, ha dichiarato un dirigente di una società di esplorazione e produzione.

Un altro dirigente ha detto senza mezzi termini: “Il caos dell’amministrazione è un disastro per i mercati delle materie prime”. “Trivellare, baby, trivellare” non è altro che un mito e un grido d’allarme populista. La politica tariffaria è impossibile da prevedere e non ha un obiettivo chiaro. Vogliamo più stabilità”.

Stabilità e chiarezza sono ciò di cui i dirigenti di Halliburton dicono di aver bisogno per valutare come il gigante dei servizi petroliferi debba affrontare le nuove realtà di mercato. Se c devono essee dazi, anche questi devono essere stabili e di lungo periodo.