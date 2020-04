PERCHE’MARCUCCI VUOLE L’IMPUNITA’ PER AMMINISTRATORI E POLITICI? Qui la semplice risposta…

Il capogruppo al Senato del PD Marcucci ha proposto, al DL di prossima approvazione, un emendamento contenente una forma di impunità completa non solo per i medici che si sono trovati ad agire in una situazione di emergenza per il Coronavirus, ma anche il personale amministrativo.

Ecco il testo dell’emendamento:

“1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali- tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o

per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile”

Ovvio esentare il personale medico, che ha fatto ciò che ha fatto nel limite delle sue dotazioni, ma perchè quello amministrativo, anche elevato, il cui compito è anche quello di predisporre gli strumenti per eventuali emergenze?

Eccovi il perchè, che potete leggere nel sito RAI:

l segretario del Nursid Toscana, Giampaolo Giannoni, ha firmato un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze sostenendo che sono state violate le norme penali in ambito di sicurezza del lavoro per non aver fornito agli infermieri dispositivi di protezione idonei al rischio biologico da affrontare.

Nonostante Rossi ed il capo della protezione civile toscana affermino che sono state fornite le mascherine necessarie, minacciando addirittura delle sanzioni, al contrario il responsabile sindacale dei medici ha denunciato penalmente l’amministrazione. Quindi in Toscana (la regione di Marcucci) si viene a creare un problema penale nei confronti dell’amministrazione Rossi.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe aver previsto che le emergenze possono accadere. Invece, per motivi economici, si è sacrificato questo aspetto ed ecco che ora vogliono l’immunità. Però per averla dovrebbero, prima di tutto, rinunciare ad ogni diritto politico attivo e passivo. perchè non si può poi pretendere di continuare a fare dei danni.



