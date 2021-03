Perché il debito pubblico esploso negli anni 70 oggi è inarrestabile?

Dopo anni di terrorismo, il debito pubblico, come per miracolo, con l’emergenza covid ha smesso di essere un tabù.

Fino ad un anno fa veniva considerato come il male assoluto. Il pareggio di bilancio, di contro, veniva considerata la soluzione. Ma l’argine alla spesa pubblica brutta è cattiva si è rivelato un boomerang, visto che con i tagli ci abbiamo rimesso la sanità pubblica.

Debito pubblico, quello che prima ci dicevano era impossibile

oggi viene ritenuto necessario

Ci siamo chiesti spesso perché il debito pubblico non fosse ritenuto solo un fattore contabile necessario a far funzionare l’economia, anche quando al posto di scarsità di posti letto nelle sale di rianimazione o di scorte di medicinali ed esperti (veri) capaci di individuare le cure più adatte all’emergenza, che fossero stati formati da Università all’avanguardia, vedevamo la deflazione salariale galoppare, la disoccupazione raggiungere soglie insostenibili e l’emergenza idrogeologica e la fattiscenza delle infrastrutture stradali mietere vittime.

Sulle cause del debito pubblico; quel macigno che ci dicevano avrebbe schiacciato le future generazioni (senza occuparsi minimamente delle generazioni attuali, schiacciate dal peso della scarsità), si è detto tutto.

Il libro di economia spiegata facile ne ha svelato le mille sfaccettature ed ha individuato tutti i veri responsabili.

Nonostante ciò nell’immaginario collettivo i colpevoli continuano ad essere politici di questo e quel partito, di questa o di quella Repubblica, ma quasi nessuno ne conosce i veri motivi.

Da una parte e dall’altra della tifoseria, non facciamo distinzioni.

Alle cause mitologiche come quella degli sprechi (certamente vera almeno in piccola parte), sventolata dai rigoristi, si aggiunge quella fantascientifica: perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità.

Tralasciando quest’ultima per ovvi motivi di decenza intellettuale, vi sono quelle che vengono sbandierate dalla curva opposta.

Il debito causato dai derivati di Mario Draghi

Una di queste fa capo ai derivati di cui Mario Draghi è tra i responsabili.

Cosa sono i derivati?

Spiegati nel modo più comprensibile, i derivati sono delle scommesse che si basano sulla possibilità che determinati eventi possano avere luogo oppure no.

Negli anni 90, quando Mario Draghi era al ministero del tesoro, l’Italia accese numerosi derivati sul proprio debito. I

dati a nostra disposizione indicano che fino al 2015 l’Italia era esposta in derivati sui Titoli pubblici per 163 miliardi.

La scommessa di Draghi era che con l’ingresso dell’Italia nell’euro saremmo andati incontro ad un aumento dell’inflazione.

Dato che invece accadde l’esatto opposto, l’Italia si trovò a dover pagare… il suo debito di gioco con i mercati contro cui aveva perso la sua scommessa.

Per comprendere meglio come funziona il meccanismo osserviamo questa pagina tratta dal libro di economia spiegata facile:

Su quei 163 miliardi in derivati acquistati dallo stato, le perdite sono state di 37 miliardi. Circa l’importo del MES senza dover restituire un centesimo di interessi e con la possibilità di spenderli come più ci piace.



Il debito pubblico ha a che fare con la cessione di sovranità monetaria?

La teoria sovranista secondo cui ogni problema economico e finanziario italiano è dovuto alla cessione della sovranità monetaria è un tema talmente ridondante da avrer perso credibilità, perché sembra essere diventata l’unica scusante per tutte le sfortune dell’Italia.

Forse anche per questo i fans del liberismo riescono a sminuirne la validità. Tuttavia siamo certi che nemmeno i più attenti ne abbiano afferrato bene l’importanza.

Tra le principali cause del debito pubblico c’è la celeberrima cessione della sovranità monetaria avvenuta con la decisione di fare il fatidico “divorzio” tra Tesoro e Banca d’Italia sul finire del 1981.

Anche nel libro di economia spiegata facile spieghiamo nei minimi dettagli chi e perché decise di cedere buona parte della sovranità monetaria ai mercati, tornare su questo punto è necessario per comprendere anche come questa decisione si incastra con gli eventi storici dell’epoca e gettano le fondamenta per il debito attuale.

I grafici d’annata non tradiscono incertezze, lo sappiamo benissimo, eccone una rappresentazione tratta dal libro di economia spiegata facile:

Dove comincia il problema dell’esplosione del debito pubblico?

Fin qui nulla di così nuovo, ma non basta un semplice dato a darci tutte le risposte.

Prima di emettere giudizi occorre capire perché la curva del debito, dopo i ’70 continua a salire solo in Italia, mentre nel resto del mondo tornerà alla “normalità”.

Infatti c’è una causa, che precede e si lega al “divorzio”, di cui raramente si trova traccia nei resoconti e nelle analisi economiche odierne.

La molla che fa scattare la trappola del debito che negli anni successivi sfuggirà dal controllo di ministeri economici, economisti e politici si deve ad un marchiano errore strategico e previsionale della classe politica di metà, fine anni settanta.

Che sia stato fatto in malafede o meno, per miopia o per sottostare ad oscure trame cospiratorie, non è interesse di chi scrive fare dietrologia o complottismo. Ognuno si tenga la sua opinione.

Ciò che ci interessa è rendicontare i fatti, metterli in relazione ai fatti successivi secondo il principio di causa/effetto, e lasciare al lettore le sue opinioni, purché suffragate da elementi oggettivi.

Ciò che molti citano è la famigerata inflazione a doppia cifra che caratterizzò gli anni ottanta. Come per i tedeschi è il mito di Weimar, (vedi alle fonti a fine articolo) così è per gli italiani quel periodo.

L’unica differenza è che nella convizione collettiva, il “peccato” dell’impennata dell’inflazione viene spostata al decennio successivo e spesso contribuisce a confondere gli italiani con il boom della spesa pubblica.

