Perchè il colloquio fra Moscovici, Soros e Blair è segreto? (leggete la lettera)

Durante le giornate a Davos il commissario europeo Moscovici , che come sappiamo ha sempre un ruolo così attivo in funzione antitaliana, ha preso parte ad una serie di incontri e colloqui. In nome della trasparenza il sito EuObserver ha chiesto copia dei riassunti dei colloqui, tanto per sapere quali siano stati gli argomenti trattati.

Ciò che si è ottenuto è un documento profondamente censurato, in cui larga parte è coperta dal segreto perchè “Riguardante decisioni in atto”. Potete vedere il documento nelle seguenti immagini

Come potete leggere vi è stato un incontro fra Moscovici, Soros e Blair, in cui si è parlato del People’s Vote , cioè del secondo possibile referendum sulla Brexit, ma questa parte è stata completamente segretata. Che cosa possono essersi detto di tanto importante, tenendo anche conto che comunque il mandato di Moscovici è a termine e scadrà molto presto? Qual’è il ruolo di Soros nella politica inglese?

Quello che poi invece trapela dai colloqui è come, parlando con JP Morgan, Bank of America e Standard & Poors abbia definito la Brexit e l’Italia le due maggiori incertezze finanziarie nella UE , e questo con una società di revisione che dovrebbe darci il rating. Un fatto incredibile e francamente increscioso. Tra l’altro ha parlato di una possibile catastrofe nell’economia USA a causa dello Shutdown, cosa che non si è verificata.

I commissari europei si sono mossi in modo inadeguato in tutto il loro ultimo mandato e Moscovici invece che incontrare e tramare con Blair e Soros avrebbe fatto meglio ad impegnarsi per ridurre gli squilibri nella UE. Per fortuna se ne andranno presto.



