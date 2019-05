Perchè gli italiani votano populista, e non c’entra molto l’immigrazione

Vi diamo due dati semplici e facili per spiegare come mai gli italiani votano populista. Tutto quello che è stato promesso dal 1992 in moi, dalla firma del trattato di Maastricht, è stato completamente ed assolutamente tradito.

L’Unione Europea, l’Euro, avevamo promesso più benessere , più ricchezza per tutti i cittadini europei, invece questo è il PIL pro capite comparato USA, Regno Unito, Eurozona,Italia Nel complesso l’Eurozona non ha mantenuto le sue promesse. Gli USA , che hanno subito la crisi maggiore nel 2007-2008, ed il regno Unito, che è una sorta di limbo, parte della UE e non dell’Euro, han fatto meglio dell’Eurozona nel suo complesso, come PIL pro capite, e incredibilmente meglio dell’Italia. La promessa è stata completamente tradita.

La promessa ha avuto un costo. Ecco il cumulato del contributi netti versati dall’Italia all’Unione a partire dal 2000

88 miliardi di euro sono stati versati all’Unione, contributi netti ad un sistema di vincoli che ha soffocato la nostra economia. In media oltre 5 miliardi all’anno, più o meno quello che attualmente è il reddito di cittadinanza, cioè l’aiuto alle fasce più povere. Pensate se potessimo RADDOPPIARE dall’oggi al domani l’aiuto alla povertà. Non lo possiamo fare…

In questi anni per mantenere i vincoli di bilancio dell’Unione, il famoso “Tre per cento”, nato quasi per caso, abbiamo strozzato i cittadini con le tasse.

Come possiamo pensare di crescere con una pressione fiscale esplicita superiore di 10 punti a quella degli anni ottanta. I sacrifici imposti dagli anni novanta ad oggi perchè “Lo voleva l’Europa” a cosa ci hanno portati ? Ad una maggiore disperazione.

Non stupitevi dell’ondata populista, stupitevi che non abbia ancora spazzato via tutto.



