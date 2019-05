PERCHE’ ATLANTIA FA TUTTI QUESTI SOLDI A SPESE DEL PUBBLICO E TUTTI LE FANNO LA CORTE? Il caso ADR

posted by Guido da Landriano

Uno dei nomi chiamati in causa nel caso Alitalia è stato Atlantia, la società che ha come riferimento proprietario la famiglia Benetton e che è anche al controllo di Autostrade per l’Italia.

Per Atlantia le concessioni pubblico sono l’ossigeno ed un flusso finanziario enorme che, come ha dimostrato il caso autostrade, riesce a massimizzare minimizzando gli investimenti e le manutenzioni, anche se qualche volta cade un ponte o un pullman cade da un cavalcavia. Sono cose che succedono che volete che sia.

Due dati rapidi riguardanti una delle perle di Atlantia, collegato al settore aviazione cioè Aeroporti di Roma SpA, che gestisce gli Aeroporti di Ciampino e Fiumicino, con milioni di transiti annui ed adeguati flussi finanziari.

Qualche interessante dato sui risultati di bilancio 2017 e 2018:

Aeroporti di Roma ha un margine lordo (EBITDA) del 62,6% dei ricavi. Ogni 10 euro incassati dalle compagnie aeree solo 3,8 vanno a coprire i costi del lavoro ed operativi. Anche prima degli interessi e delle tasse il margine è del 45,2%. Vi assicuro che sono molto poche le società che hanno dei margini di queste dimensioni. Ora questi utili sono fatti, mi dispiace dirlo, sullo spalle di tutti i viaggiatori che si recano a Roma ed anche del sistema turistico della città eterna. Si tratta di una concessione, ma va tutto bene. nessuno ha nulla da dire. Tanto pagano i cittadini.

Comunque per rendere più chiaro come si genera questo utile , vediamo queste altre informazioni messe a disposizione dal bilancio della società:

Dal 2017 al 2018 i ricavi dalla gestione aeroportuale sono cresciuti del 5,3%, ma gli investimenti sono calati del 11,9%. Quindi la società chiede a viaggiatori e compagnie aeree pi soldi ed in cambio fa meno investimenti. Un vero modello di gestione Atlantia e tipico di molte società che gestiscono i beni pubblici in concessione: prendono i soldi aumentando le tariffe e quindi tagliano gli investimenti.

I beni pubblici dovrebbero essere gestiti dal pubblico. La gestione del privato si sta rivelando un incredibile fardello per i cittadini, eppure Atlantia viene chiamata dal Ministro dei Trasporti per salvare Alitalia. Lo stato è al servizio dei cittadini, o dei grandi gruppi capitalistici, perchè qualche dubbio sorge.



