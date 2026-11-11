Pechino taglia le terre rare “quasi a zero”? Il Giappone risponde con il Vietnam per salvare la propria industria

Pechino ha ridotto le esportazioni di diverse terre rare e di gallio verso il Giappone a livelli prossimi allo zero. Si tratta di un blocco silenzioso ma durissimo, capace di mettere in ginocchio l’intera industria tecnologica, automobilistica e aerospaziale di Tokyo.

Di fronte al rischio concreto di vedere le proprie linee di montaggio ferme per mancanza di materie prime, il governo giapponese non si è limitato a inutili proteste diplomatiche. La premier Sanae Takaichi ha scelto la via del pragmatismo industriale, firmando a Tokyo un patto strategico con il presidente vietnamita To Lam per costruire una rete di fornitura autonoma e spezzare i colli di bottiglia cinesi.

La ritorsione di Pechino e il risveglio di Tokyo

I rapporti tra Cina e Giappone si sono deteriorati rapidamente dallo scorso novembre, quando la premier Takaichi ha lasciato intendere che Tokyo potrebbe intervenire in caso di conflitto armato nello Stretto di Taiwan. La risposta cinese non si è fatta attendere ed è arrivata sul terreno più doloroso per un Paese manifatturiero: i minerali critici.

Oggi la Cina estrae circa il 60% delle terre rare mondiali, ma soprattutto controlla il 90% della loro raffinazione. Chi controlla la raffinazione ha in mano l’interruttore delle fabbriche globali di auto elettriche, smartphone e armamenti. Tokyo aveva già subito un primo assaggio di questo ricatto nel 2010, quando Pechino bloccò le spedizioni per due mesi dopo uno scontro navale vicino a delle isole contese. Da allora il Giappone cerca alternative, ma sostituire un monopolista richiede tempo e investimenti enormi.

Il patto con Hanoi: grandi riserve ma poca tecnologia

Il Vietnam siede su un tesoro geologico. Secondo lo US Geological Survey, il Paese possiede riserve di terre rare stimate in 3,5 milioni di tonnellate, tra le più grandi del pianeta. Finora, però, queste risorse sono rimaste in gran parte sotto terra o sottoutilizzate per la mancanza di tecnologie avanzate di estrazione e lavorazione.

Ed è qui che entra in gioco la strategia di politica industriale giapponese, basata sulla cooperazione tra settore pubblico e privato:

Capitale e tecnologia da Tokyo: il Giappone fornirà le competenze ingegneristiche e i finanziamenti statali per sbloccare l’estrazione e la lavorazione dei minerali direttamente in Vietnam.

il Giappone fornirà le competenze ingegneristiche e i finanziamenti statali per sbloccare l’estrazione e la lavorazione dei minerali direttamente in Vietnam. Energia per le industrie: poiché raffinare minerali richiede moltissima elettricità, l’accordo prevede investimenti giapponesi nel gas naturale liquefatto (GNL), nel complesso petrolchimico di Nghi Son e persino nello sviluppo del nucleare civile in Vietnam.

poiché raffinare minerali richiede moltissima elettricità, l’accordo prevede investimenti giapponesi nel gas naturale liquefatto (GNL), nel complesso petrolchimico di Nghi Son e persino nello sviluppo del nucleare civile in Vietnam. Difesa e sicurezza: Tokyo fornirà ad Hanoi attrezzature per la sicurezza marittima, unendo la protezione delle rotte commerciali nel Mar Cinese Meridionale alla sicurezza degli approvvigionamenti.

Numeri a confronto: la sfida delle catene di fornitura

Per capire la portata della sfida che attende l’industria giapponese, basta osservare i dati attuali sul controllo delle risorse:

Paese / Area Ruolo nelle terre rare Punto di forza Punto debole Cina 60% estrazione, 90% raffinazione Monopolio tecnologico e prezzi bassi Usa le forniture come arma geopolitica Vietnam 3,5 milioni di tonnellate di riserve Enorme potenziale estrattivo e vicinanza Mancanza di impianti di raffinazione Giappone Grande trasformatore manifatturiero Alta tecnologia e capitali pubblici Dipendenza quasi totale dall’estero

Realismo economico: basterà per sostituire la Cina?

Gli analisti mantengono i piedi per terra. Akira Igata, docente all’Università di Tokyo, avverte che pensare di sostituire la Cina nel breve periodo con il solo Vietnam è del tutto irrealistico. Le miniere e gli impianti chimici non si costruiscono in pochi mesi, e gli esportatori cinesi, pur non essendo ufficialmente banditi, vengono frenati da licenze governative che richiedono tempi biblici.

Tuttavia, a differenza di chi in Occidente predica transizioni ecologiche senza possedere un grammo delle materie prime necessarie, il Giappone si muove con una visione di lungo termine. Oltre al Vietnam, Tokyo sta attivando nuove fonti in Australia, in Malesia e sta persino preparando l’estrazione dai fondali oceanici vicino all’atollo giapponese di Minamitorishima.

Il messaggio economico è limpido: in un mondo frammentato, il mercato da solo non garantisce che le merci arrivino in fabbrica. Servono accordi bilaterali, intervento diretto dello Stato e una rete diplomatica costruita per difendere il proprio apparato produttivo. Hanoi, dal canto suo, incassa investimenti energetici e tecnologici mantenendo un abile equilibrio diplomatico, senza rompere con Pechino ma offrendo a Tokyo un’ancora di salvezza vitale per il futuro.