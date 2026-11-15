S&P conferma la fiducia nell’Italia: outlook positivo, il risanamento convince le agenzie

L’Italia mantiene la fiducia di Standard & Poor’s. L’agenzia ha confermato il 13 novembre il rating sovrano a BBB+/A-2, conservando l’outlook positivo: una valutazione che lascia aperta la possibilità di una futura promozione e riconosce la capacità del Paese di reggere un quadro internazionale difficile. Per il governo è un riconoscimento alla linea di prudenza seguita sui conti pubblici. Per l’economia italiana, un capitale di credibilità da consolidare attraverso investimenti, riforme e crescita.

«È un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta», ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «In tempi così difficili una conferma rappresenta un successo». S&P segnala inoltre prospettive di crescita per il 2026 migliori delle proprie precedenti valutazioni, sostenute dalle esportazioni al netto dell’energia e dagli investimenti collegati al programma europeo Next Generation EU. Per il triennio successivo il quadro resta quello di un’espansione modesta ma stabile.

Il significato dell’outlook positivo va letto con precisione: il rating resta confermato, ma la direzione indicata dall’agenzia è favorevole. S&P valorizza la diversificazione del settore privato e la capacità dell’economia di mantenere una posizione esterna solida, pur in presenza dell’incertezza commerciale e dei rincari energetici. Nella stessa analisi avverte, però, che interessi sul debito, difesa e sostegni all’energia continueranno a esercitare pressione sul bilancio pubblico. Il riconoscimento riguarda dunque la capacità di tenere la rotta dentro queste difficoltà.

Il giudizio si inserisce in una serie di valutazioni convergenti. L’11 settembre Fitch ha confermato il rating italiano a BBB+ con prospettive stabili, indicando nella recente stabilità politica un elemento di solidità per il merito di credito. Un fattore che conta perché rende più prevedibili le decisioni economiche e permette di dare continuità agli impegni di bilancio.

Il 16 ottobre Morningstar DBRS ha mantenuto l’Italia ad A (low), con tendenza stabile. Nella sua analisi, l’agenzia riconosce che l’economia ha mostrato capacità di resistenza e che la strategia di consolidamento fiscale è rimasta sostanzialmente sul percorso previsto. Tra i punti di forza figurano la dimensione e la diversificazione del sistema produttivo, il contenuto indebitamento privato e banche più solide rispetto al passato. Restano i vincoli del debito pubblico elevato e della bassa crescita potenziale: proprio per questo la continuità del risanamento assume un peso particolare.

Ancora più esplicita KBRA, che il 23 ottobre ha confermato il rating BBB+ con outlook positivo. L’agenzia collega la prospettiva favorevole al miglioramento della posizione fiscale di fondo, al ritorno degli avanzi primari e alla riduzione del disavanzo. Richiama inoltre il contributo dell’occupazione, degli investimenti pubblici e dell’attuazione del PNRR alla tenuta dell’economia. Nella valutazione entrano anche il miglioramento della regolarità fiscale, la diversificazione degli investitori nel debito sovrano e il rafforzamento del sistema bancario.

Dietro queste valutazioni ci sono risultati misurabili. I dati aggiornati riportati dal Servizio studi della Camera mostrano che il deficit è sceso dal 3,4% del Pil nel 2024 al 3,1% nel 2025. Nello stesso periodo l’avanzo primario è salito dallo 0,5 allo 0,8% del prodotto. Significa che, escludendo la spesa per interessi, le entrate pubbliche hanno superato le uscite: un passaggio essenziale per rendere sostenibile il debito. Per il 2026 il quadro di finanza pubblica prevede un deficit al 2,9% e un avanzo primario all’1,2% del Pil. Questi ultimi sono obiettivi previsionali, mentre il miglioramento del 2025 è già registrato nei consuntivi.

Anche l’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio offre elementi utili. Nell’audizione del 12 novembre, la presidente Lilia Cavallari ha presentato una valutazione che riconosce alla manovra un’impostazione coerente con gli impegni programmatici e con le regole europee, tenendo conto dell’utilizzo della clausola nazionale di salvaguardia. L’organismo indipendente segnala però che gli spazi disponibili vengono interamente utilizzati e invita a considerare la frammentazione e la temporaneità di diversi interventi. La stabilità conquistata richiede quindi scelte selettive e attenzione alle coperture.

Parlare di conti tornati sotto controllo ha dunque un fondamento; considerarli definitivamente risanati sarebbe prematuro. Il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli ha ricordato nell’audizione sulla manovra che nel 2027 il deficit programmatico raggiungerà il 3,4% del Pil, rispetto al 2,9% tendenziale, attraverso la flessibilità europea. Ha anche precisato che, escludendo le misure comprese in quella flessibilità, l’impatto della manovra sull’indebitamento sarebbe sostanzialmente nullo. È una distinzione decisiva per capire come il governo intenda accompagnare gli interventi economici senza abbandonare il percorso di disciplina.

Dalle agenzie emerge una valutazione favorevole della direzione intrapresa, accompagnata da condizioni precise. Il ritorno all’avanzo primario e la riduzione del deficit hanno rafforzato la credibilità italiana. Ora quella credibilità deve aiutare a sostenere gli investimenti e a rendere più robusta la crescita, così da trasformare il miglioramento dei saldi in una riduzione duratura del peso del debito. È su questo passaggio che si giocherà la prossima promozione dell’Italia.