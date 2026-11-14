Orsini chiede una Zes per tutta l’Italia: il modello del Sud convince le imprese

l riconoscimento più significativo per la Zes unica arriva dalla richiesta di estenderne il modello a tutta l’Italia. Emanuele Orsini mette la semplificazione al centro del confronto sulla legge di Bilancio e indica nella Zona economica speciale una strada da seguire per accelerare gli investimenti. Uno strumento nato per rafforzare l’attrattività del Mezzogiorno diventa così un riferimento nel dibattito sulla competitività nazionale.

«Abbiamo bisogno di correre, di semplificare», afferma il presidente di Confindustria, denunciando tempi incompatibili con le esigenze delle imprese: «Non è possibile che per fare oggi un investimento ci vogliano tre anni». Da qui la richiesta di «ampliare la Zes unica a tutto il Paese».

È un passaggio politicamente rilevante. La riorganizzazione voluta dal governo Meloni, operativa dal gennaio 2024, ha puntato su una gestione unitaria e su procedure più omogenee per favorire gli investimenti. Il perimetro iniziale delle otto regioni meridionali è stato successivamente ampliato a Marche e Umbria. Oggi il mondo industriale chiede di portare quella capacità di semplificazione anche nel resto d’Italia.

I numeri aiutano a comprendere perché. Il bollettino del Dipartimento per il Sud, aggiornato al 3 novembre 2026, registra 1.631 autorizzazioni uniche rilasciate, con 10,49 miliardi di euro di investimenti associati e 27.966 ricadute occupazionali previste. Nel solo 2026, fino alla data della rilevazione, le autorizzazioni sono state 621, per circa 3,67 miliardi di investimenti e 10.067 ricadute occupazionali attese.

La composizione dei progetti è altrettanto significativa: 711 autorizzazioni riguardano nuovi insediamenti, ai quali sono associati 6,61 miliardi di investimenti; altre 628 interessano ampliamenti, per 2,79 miliardi. Sono dati relativi a programmi autorizzati e occupazione prevista: la loro piena realizzazione resta il passaggio decisivo. Mostrano però una domanda di investimento consistente, che comprende sia nuove attività sia la crescita delle aziende già presenti.

Il merito della Zes consiste nell’affrontare insieme due ostacoli che spesso frenano un progetto industriale: la sostenibilità economica e la complessità amministrativa. Gli incentivi aiutano a investire; un procedimento più coordinato riduce l’incertezza sui permessi.

L’autorizzazione unica raccoglie infatti i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto attraverso un procedimento che coinvolge le amministrazioni competenti. Per l’imprenditore significa poter contare su un percorso unitario, anziché dover ricomporre autonomamente una successione di passaggi amministrativi. Restano le verifiche previste dalla legge, ma cambia l’organizzazione del procedimento.

Il valore economico di questa impostazione è concreto. Un investimento rinviato comporta costi, ritarda l’avvio della produzione e può far perdere opportunità commerciali. Per questo la semplificazione ha un peso che va oltre gli adempimenti: incide sulla possibilità di scegliere dove aprire uno stabilimento, ampliare una linea o introdurre nuovi macchinari.

Lo stesso Orsini aveva già riconosciuto il risultato a luglio, in occasione della presentazione del piano “Zes 2.0” di Intesa Sanpaolo e Confindustria, sottolineando il legame tra riduzione della burocrazia, minore incertezza e capacità di attrarre investimenti. In quell’occasione la banca aveva annunciato una disponibilità di ulteriori 60 miliardi di euro nei prossimi anni per investimenti e adeguamenti infrastrutturali ed energetici: risorse finanziarie messe a disposizione, da distinguere dai finanziamenti già erogati e dagli investimenti effettivamente realizzati.

Nel confronto sulla manovra, il presidente di Confindustria affianca alla Zes la richiesta di continuità degli incentivi. Promuove l’iperammortamento, pur esprimendo una preferenza per il credito d’imposta, e sollecita una prospettiva fino al 2029. La ragione è industriale prima che fiscale: chi programma un investimento deve poter conoscere le condizioni nelle quali lo porterà avanti.

Quanto alla proposta di una Zes nazionale, occorre distinguere l’estensione della semplificazione da quella delle agevolazioni fiscali. La prima offre un metodo amministrativo da replicare; la seconda richiede risorse, criteri territoriali e compatibilità con le regole europee sugli aiuti. Ampliare l’efficienza delle procedure può accompagnarsi al mantenimento di un sostegno specifico alle aree con maggiori divari.

La richiesta di Orsini valorizza dunque una scelta del governo: aver fatto della Zes unica uno strumento di politica industriale sul quale le imprese chiedono di insistere. Il Sud offre un’esperienza utile all’intero Paese. Consolidarla significa accompagnare i progetti autorizzati fino alla produzione e alle assunzioni, dando continuità a un modello che ha riportato investimenti e capacità amministrativa al centro della politica per il Mezzogiorno.