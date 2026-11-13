Oro vero nel bunker svizzero: KPMG conta i lingotti di Tether uno per uno e fa tremare il mercato dei vecchi fondi finanziari

Per anni i grandi salotti della finanza tradizionale hanno guardato le criptovalute con malcelato disprezzo, parlando di “aria fritta” pronta a svanire al primo soffio di vento. Oggi però quella narrazione subisce un colpo durissimo: Tether Gold (XAUT), la moneta digitale ancorata all’oro, ha superato il suo primo audit completo condotto dal colosso della revisione KPMG, dimostrando che dietro ogni singolo gettone digitale c’è oro fisico reale, pesato e custodito in Svizzera.

Non si tratta di una semplice formalità burocratica, ma di un terremoto silenzioso che rischia di spostare miliardi di dollari dai vecchi fondi comuni verso le nuove tecnologie.

Per capire la portata della notizia bisogna prima chiarire cosa significhi davvero fare un auditing completo, e perché sia ben diverso dalle semplici “attestazioni” usate finora nel mondo cripto.

L’attestazione trimestrale è come una fotografia scattata in un preciso istante: il controllore guarda i conti che l’azienda gli mostra in quel giorno e dice che i numeri tornano, dopo di che i lingotti d’oro potrebbero anche sparire e andare in un’altra cassaforte. L’audit vero e proprio, invece, è una radiografia profonda e spietata che dura mesi. I revisori di KPMG hanno emesso un giudizio “senza rilievi” (in gergo tecnico unqualified opinion, il voto più alto possibile) sui bilanci al 31 dicembre 2025 di TG Commodities, la società che emette XAUT.

Ma c’è di più. I tecnici di KPMG non si sono fidati delle carte o delle ricevute delle banche depositarie: sono entrati fisicamente nei caveau svizzeri e hanno contato e ispezionato ogni singolo lingotto d’oro.

I numeri certificati mettono a tacere anche i critici più ostinati:

Indicatore certificato (fine 2025) Valore riscontrato da KPMG Oro fisico allocato nei caveau 520.089,350 once troy Token XAUT in circolazione 520.089,300 unità Controvalore complessivo 2,246 miliardi di dollari Giudizio del revisore (KPMG) Senza rilievi (Clean opinion)

Come si nota, c’è persino una frazione di oro in più rispetto ai gettoni digitali emessi. Ogni singolo token XAUT garantisce al suo proprietario un diritto diretto su specifici lingotti numerati e ce ne sarebbe qualcosa in più, probabilmente frutto di acquisti ben indovinati che hanno lasciato un valore in cassa, cosa rara nel settore finanziario.

Perché questo passaggio trasforma Tether in una fortezza nel settore delle stablecoin (le valute digitali a valore stabile)? La risposta sta nella fiducia e nella sostanza.

Mentre molte criptovalute vivono solo di aspettative e algoritmi, qui il sottostante è il bene rifugio per eccellenza nella storia dell’umanità. Quando una delle “Big Four” (le quattro più grandi società di revisione al mondo) certifica che l’oro c’è davvero ed è toccabile con mano, cade l’ultimo alibi per i grandi investitori istituzionali che finora restavano alla finestra per paura di truffe o buchi di bilancio.

L’amministratore delegato di Tether, l’italiano Paolo Ardoino, non ha nascosto l’ambizione dietro questa mossa: trasformare XAUT nel primo vero concorrente del gigantesco mercato degli ETF sull’oro.

Preston Pysh opens his interview with Tether CEO Paolo Ardoino with one number: $13.7 billion in profit. It’s pinned on Paolo’s X account. Preston doesn’t ease into it. In the video below, he says: “Let’s start off with what I think everybody wants to hear about — the financial… pic.twitter.com/YKfjKhYirX — Lovikus (@aaakr777) November 12, 2026

Le ricadute economiche pratiche per i risparmiatori e per il sistema finanziario sono enormi:

Fine della “carta contro carta”: chi compra un classico ETF sull’oro in banca spesso acquista solo una quota di un fondo finanziario, senza poter mai reclamare il metallo fisico e pagando commissioni di gestione annue. Con il token certificato, si possiede una frazione di lingotto reale trasferibile in pochi secondi. Teoricamente può anche redimerlo.

chi compra un classico ETF sull’oro in banca spesso acquista solo una quota di un fondo finanziario, senza poter mai reclamare il metallo fisico e pagando commissioni di gestione annue. Con il token certificato, si possiede una frazione di lingotto reale trasferibile in pochi secondi. Teoricamente può anche redimerlo. Liquidità immediata 24 ore su 24: i mercati tradizionali chiudono nel fine settimana e la sera; una stablecoin garantita dall’oro si scambia a qualsiasi ora, offrendo uno scudo immediato contro l’inflazione o le crisi geopolitiche improvvise.

i mercati tradizionali chiudono nel fine settimana e la sera; una stablecoin garantita dall’oro si scambia a qualsiasi ora, offrendo uno scudo immediato contro l’inflazione o le crisi geopolitiche improvvise. Solidità dell’ecosistema Tether: questo è il secondo audit firmato da KPMG per il gruppo, dopo quello storico di agosto su USDT (la stablecoin legata al dollaro). Nel frattempo, le attestazioni di BDO al 30 settembre mostrano che Tether ha riserve totali per 191,5 miliardi di dollari contro 183,5 miliardi di passività: un cuscinetto di sicurezza di quasi 8 miliardi di dollari in eccesso e un utile netto trimestrale di 1,5 miliardi.

Come ha sottolineato il direttore finanziario Simon McWilliams, l’obiettivo è estendere i controlli totali a tutto il gruppo. E oltre all’oro dei clienti per XAUT, Tether sta accumulando enormi riserve auree proprie, custodite – dettaglio che farebbe invidia a un film di James Bond – in un ex bunker nucleare in Svizzera.

Alla faccia di chi pensava che il digitale fosse solo fumo negli occhi: quando i profitti della rete vengono convertiti in tonnellate di lingotti chiusi sotto una montagna alpina, è la vecchia finanza fatta di debiti e promesse a dover dimostrare di avere ancora i piedi per terra. Questa è solida, tutto il resto resta da verificare.