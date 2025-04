Oro germanico a New York: i tedeschi iniziano ad aver paura di perderlo

Per decenni, l’idea che le riserve auree tedesche – tra le più grandi al mondo – non fossero al sicuro nei caveau della Federal Reserve di New York è sembrata una teoria cospirativa.

Ma con il mutare del panorama politico a Washington – e le domande su cosa ci sia effettivamente nei caveau statunitensi – alcuni legislatori tedeschi cominciano a chiedersi ad alta voce: Il loro oro è ancora al sicuro?

La Germania detiene la seconda riserva d’oro più grande del pianeta, superata solo dagli Stati Uniti. Circa il 37% di questo tesoro – circa 1.236 tonnellate metriche, attualmente valutate a circa 113 miliardi di euro – si trova presumibilmente nelle profondità delle strade di Manhattan, custodito presso la banca centrale americana. Per decenni, l’accordo è stato considerato una copertura prudente, in grado di offrire alla Germania un accesso immediato alla liquidità in dollari in caso di crisi.

Ora, alcuni a Berlino stanno riconsiderando questa ipotesi.



“Naturalmente, la questione si ripropone”, ha dichiarato la scorsa settimana Marco Wanderwitz, un legislatore uscente dell’Unione cristiano-democratica (CDU) di centro-destra, al tabloid tedesco Bild (di proprietà della casa madre di POLITICO Axel Springer).

Da tempo Wanderwitz nutre dubbi sulla saggezza di tenere all’estero una parte così significativa della ricchezza del Paese. Nel 2012, ha fatto un tentativo infruttuoso di ispezionare personalmente l’oro, esortando la Bundesbank ad agire in modo più trasparente – o a riportare i lingotti in patria.

Il collega della CDU Markus Ferber, membro del Parlamento europeo, ha fatto eco a questi sentimenti, chiedendo un controllo più rigoroso. “Irappresentanti ufficiali della Bundesbank devono contare personalmente i lingotti e documentare i risultati”, ha dichiarato Ferber.

Questi appelli giungono in un momento di crescente scetticismo nei confronti delle istituzioni che un tempo sostenevano la fiducia della Germania del dopoguerra. La recente decisione di abbandonare il cosiddetto “freno al debito”, un limite a lungo sacrosanto per l’indebitamento pubblico, ha segnalato la volontà di ripensare l’ortodossia fiscale di lunga data. La logica del deposito dell’oro tedesco a New York, un tempo ritenuta ovvia, è ora sottoposta a un esame analogo.

Ad accrescere le speculazioni ci sono Elon Musk e DOGE, che hanno messo in dubbio l’autenticità delle riserve auree dichiarate dagli Stati Uniti, chiedendo di recente una verifica formale delle riserve americane.

Per la Deutsche Bundesbank, che sovrintende alla gestione delle riserve tedesche, qualsiasi suggerimento di instabilità è sgradito. La banca centrale ha mantenuto una posizione tranquilla e risoluta, respingendo le insinuazioni di rischio.

“Abbiamo un partner fidato e affidabile nella Fed di New York per lo stoccaggio delle nostre riserve auree“, ha dichiarato il presidente della Bundesbank Joachim Nagel in una conferenza stampa a febbraio, una linea che la banca ha ribadito quando le è stato chiesto un commento venerdì. “Ho piena fiducia nei nostri colleghi della banca centrale americana“.

Ultime parole famose…

Nel 2013, tra le proteste dei populisti e la crescente instabilità dell’eurozona, la Bundesbank, “completamente fiduciosa”, ha rimpatriato centinaia di tonnellate d’oro precedentemente detenute a Parigi – una mossa che all’epoca fu vista come una riaffermazione simbolica della sovranità. La banca sosteneva che, con la condivisione dell’euro da parte di Francia e Germania, le ragioni strategiche per mantenere le riserve a Parigi erano venute meno.

Ora, più della metà dell’oro tedesco si trova al sicuro a Francoforte. Il 13% è detenuto a Londra. Ma è la quota di New York – un tempo monumento alla fiducia transatlantica – ad attirare gli sguardi più ansiosi.

Chissà se gli USA permetteranno il rimpatrio.