Omnibus LA7 e la fobia degli italiani per la casa

La fobia degli italiani per la casa!

Questo il titolo della trasmissione di La7 di questa mattina.

Già Monti molto tempo fa avviò questo discorso:

Ora scopriamo cbe anche semplici giornalisti hanno sposato tale causa:

Il giornalista

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Francesco_Bonazzi

Questa mattina ha affermato (più o meno) :

“Se dei genitori hanno 50.000 euro e li danno al figlio per comprare la casa poi espongono il figlio al rischio fallimento ed aggredibilità del bene, se invece gli danno soldi per farlo studiare all’estero gli insegnano ad esser libero e gli danno un bene non aggredibile dai creditori”

Ora, a parte il fatto che la prima casa non è in alcun modo pignorabile dallo stato, sebbene sia aggredibile dalla banca, non è detto che andando a studiare all’estero l’individuo si realizzi.

Invece, definire “fobia” il desidero degli italiani di possedere una casa (siamo arrivati anche a questo) a mio avviso nasconde ben altro. VOGLIONO TOGLIERCI TUTTO IL RISPARMIO!

Vi ricordo che il risparmio un tempo era considerato una virtù, c’era perfino la Giornata del risparmio nelle scuole, con tanto di salvadanaio in regalo da parte della banca. Ora vogliono far passare i risparmi come un elemento che frena economia e progresso, il risparmio sotto forma di abitazione come una “malattia”(fobia).

Se non fossi un equilibrato gentiluomo mi verrebbe da dire che sono dei veri criminali.

AD MAIORA.