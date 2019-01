O si rifà l’Italia o si muore

A volte verrebbe da chiedere ai cosiddetti sovranisti – quindi lo chiediamo a noi stessi perché nessun cittadino italiano, memore dell’articolo uno della propria Costituzione, può adontarsi per tale meraviglioso epiteto – quando mai, effettivamente, l’Italia sia stata sovrana, dall’entrata in vigore della suprema Carta, il primo gennaio 1948. Forse la risposta corretta è: l’Italia ha ‘tentato’ di essere sovrana, ma lo ha fatto con più o meno convinzione, senza mai riuscirvi del tutto. E lo ha fatto attraverso i pensieri, le parole, le opere di uomini politici a cui deve andare, anzichenò, la nostra condizionata ammirazione nella misura in cui essi siano stati, oppure no, fieri sovranisti. Se dovessimo suddividere la storia patria in periodi, potremmo, a grandi linee, individuarne quattro: il primo dal 1948 al 1962; il secondo dal 1962 al 1978; il terzo dal 1978 al 1992; il quarto dal 1992 a oggi. Ed è come se assistessimo a un progressivo degrado della nostra sovranità, da un’età dell’oro a un’età del ferro, proprio come avviene nel poema di Esiodo, ‘Le Opere e i giorni’, uno dei classici della letteratura greca antica.