NUOVO SCHIANTO TESLA, E PARLIAMO DI AUTOPILOTA (..di nuovo) E DATI VENDITE

Settimana persante per la Tesla, dopo che le vendite nel primo trimestre sono scese del 30,5% a 63 mila, obbligando l’azienda anche ad emettere un avviso anche per quanto riguarda la redditività dell’azienda. Le azioni hanno però l’otto per cento in pochissimo tempo anche perchè l’azienda ha vitale necessità di questo flusso di liquidità per mantenere tollerabili i propri debiti. Quindi il calo risulta essere molto pericoloso per l’azienda stessa. Il calo è stato dovuto al fatto che la società ha spinto al massimo le vendite a fine 2018 per far usufruire ai clienti del contributo pubblico per 7500 dollari garantito dal governo Trump. Inoltre la casa madre ha riaggiustato recentemente i prezzi al rialzo e questo avrebbe scontentato i clienti

Proseguono comunque i problemi per l'”Autopilota”. In questo caso, uno volta inserito l’auto ha accelerato e si è schiantato contro una Subaru di fronte….

1/ Here is a video of a Model 3 crashing into the back of a Subaru Forester while on Autopilot. The impact occurs about 20 seconds into the video. Not only does the Model 3 appear to accelerate into the crash, but the airbag didn't even deploy. $TSLA pic.twitter.com/XdpM7b0SFw — NetflixAndLamp (@NetflixAndLamp) April 6, 2019

Se Musk non avesse chiamato l’autopilota “Autopilota” non ci sarebbe stato nessun problema, ora si trova costretto a correggere tutta la campagna di comunicazione affinchè i clienti comprendano che l’autopilota NON è un autopilota, ma solo uno strumento di assistenza alla guida, ciò che, insomma, non siamo ancora alla guida autonoma. Comunque anche come strumento di assistenza alla guida è un po’…. particolare…



