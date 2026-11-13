Nucleare, SMR contro AMR: cosa cambia davvero tra i mini-reattori che bruciano le scorie, la corsa globale ai cantieri e la svolta italiana

Tra reattori modulari ad acqua (SMR) e impianti avanzati al piombo o sodio (AMR) capaci di riciclare i rifiuti radioattivi, ecco chi sta vincendo la sfida energetica globale e cosa succede ora in Italia.

Due anmni fa avevamo scritto un articolo sulle tecnologie nucleari avanzate in cui fornivamo anche una spiegazione sulle differenze fra piccoli reattori modulari basati su tecnologie tradizionali come il raffreddamento ad acqua, e quelli invece che sfruttano tecnologie più avanzate, dal raffreddamento al piombo, ai sali, al torio etc.

L’energia nucleare è tornata al centro delle scelte industriali e geopolitiche globali per una ragione molto semplice: le fabbriche, le acciaierie e i nuovi data center per l’intelligenza artificiale hanno bisogno di elettricità continua, programmabile e a prezzi stabili. Le sole fonti rinnovabili intermittenti non bastano a reggere il carico di base di un Paese manifatturiero, ma i reattori nucleari tradizionali di grande taglia (oltre 1.000 MW) richiedono oggi cantieri di dieci o quindici anni e capitali immensi.

Per superare questo blocco, l’industria mondiale si è divisa su due nuove famiglie tecnologiche: gli SMR (Small Modular Reactors) e gli AMR (Advanced Modular Reactors). Nel dibattito pubblico i due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma indicano due concetti industriali, fisici ed economici profondamente diversi. Capire questa differenza significa capire dove andranno i miliardari investimenti energetici dei prossimi vent’anni.

SMR (Small Modular Reactors): cambiare la fabbrica, non il reattore

Gli SMR sono reattori nucleari di taglia inferiore rispetto alle grandi centrali classiche, con una potenza che varia solitamente da 10 a 300 MWe (fino a 470 MWe per alcuni modelli europei). La loro vera novità non sta nella fisica nucleare, ma nell’organizzazione del lavoro.

Sono progettati per essere modulari: invece di costruire un intero impianto pezzo per pezzo dentro un cantiere edile interminabile, i componenti vengono prodotti in serie in fabbrica, trasportati su camion o nave e assemblati sul posto. Dal punto di vista tecnologico, però, gli SMR usano la collaudata tecnologia di Terza Generazione ad acqua leggera (pressurizzata o bollente).

Le caratteristiche chiave degli SMR:

Potenza e taglia: da 10 a 300-470 MWe, molto più compatti delle centrali tradizionali.

da 10 a 300-470 MWe, molto più compatti delle centrali tradizionali. Tecnologia nota: usano l’acqua come fluido di raffreddamento, facilitando i permessi delle autorità di sicurezza che conoscono questi sistemi da sessant’anni.

usano l’acqua come fluido di raffreddamento, facilitando i permessi delle autorità di sicurezza che conoscono questi sistemi da sessant’anni. Sicurezza passiva: in caso di guasto, il reattore si raffredda da solo grazie alla gravità e alla circolazione naturale dell’acqua, senza bisogno di pompe elettriche o intervento umano.

in caso di guasto, il reattore si raffredda da solo grazie alla gravità e alla circolazione naturale dell’acqua, senza bisogno di pompe elettriche o intervento umano. Impiego economico: ideali per sostituire vecchie centrali a carbone, stabilizzare le reti elettriche o alimentare direttamente distretti industriali energivori.

Chi frena e chi costruisce davvero tra gli SMR:

NuScale Power (USA) – Il pioniere ridimensionato: è stato il primo progetto SMR a ottenere la certificazione tecnica negli Stati Uniti (moduli da 50-77 MWe). Tuttavia, il suo progetto principale in Idaho (Carbon Free Power Project) è stato cancellato per l’esplosione dei costi dell’acciaio e dei tassi d’interesse, ed è stato escluso anche dalla gara governativa britannica. Resta un caso di scuola su come un buon progetto su carta possa scontrarsi con la dura realtà dei costi di cantiere.

è stato il primo progetto SMR a ottenere la certificazione tecnica negli Stati Uniti (moduli da 50-77 MWe). Tuttavia, il suo progetto principale in Idaho (Carbon Free Power Project) è stato cancellato per l’esplosione dei costi dell’acciaio e dei tassi d’interesse, ed è stato escluso anche dalla gara governativa britannica. Resta un caso di scuola su come un buon progetto su carta possa scontrarsi con la dura realtà dei costi di cantiere. BWRX-300 di GE Vernova Hitachi (USA/Giappone) – Il leader occidentale: reattore ad acqua bollente da 300 MWe , è oggi il vero punto di riferimento in Occidente (scheda tecnica GE Vernova). Ha il primo cantiere effettivamente aperto nel G7 (a Darlington, in Canada, con allacciamento previsto entro fine decennio) e ha ottenuto il permesso di costruzione dalla NRC americana per il sito di Clinch River in Tennessee (comunicato Breakthrough Institute).

reattore ad acqua bollente da , è oggi il vero punto di riferimento in Occidente (scheda tecnica GE Vernova). Ha il primo cantiere effettivamente aperto nel G7 (a Darlington, in Canada, con allacciamento previsto entro fine decennio) e ha ottenuto il permesso di costruzione dalla NRC americana per il sito di Clinch River in Tennessee (comunicato Breakthrough Institute). Linglong One / ACP100 di CNNC (Cina) – Il primo al traguardo: reattore ad acqua pressurizzata da 125 MWe costruito sull’isola di Hainan. È il primo SMR terrestre commerciale al mondo ad aver completato la costruzione fisica, entrando nella fase dei test funzionali a caldo prima del caricamento del combustibile (dettagli su Nuclear News Network).

reattore ad acqua pressurizzata da costruito sull’isola di Hainan. È il primo SMR terrestre commerciale al mondo ad aver completato la costruzione fisica, entrando nella fase dei test funzionali a caldo prima del caricamento del combustibile (dettagli su Nuclear News Network). Rolls-Royce SMR (Regno Unito): reattore da 470 MWe che punta su una taglia più robusta per abbattere il costo del chilowattora (sito ufficiale Rolls-Royce SMR). Ha vinto la selezione governativa britannica e ha firmato i contratti operativi con il gruppo ceco ČEZ per la centrale di Temelín.

AMR (Advanced Modular Reactors): la rivoluzione che brucia le scorie

Gli AMR appartengono invece alla Quarta Generazione nucleare. Qui non cambia solo il metodo di montaggio in fabbrica, ma cambia radicalmente il cuore della macchina: gli AMR eliminano l’acqua dal nocciolo e usano refrigeranti alternativi come metalli liquidi (piombo o sodio), sali fusi o gas ad alta temperatura (elio).

Questa scelta tecnica risolve alla radice due problemi storici del nucleare, ovvero la pressione nei tubi e la gestione dei rifiuti radioattivi:

Nessuna alta pressione: mentre un reattore ad acqua lavora a circa 150 atmosfere di pressione per non far bollire il liquido, un reattore a piombo o sodio liquido lavora a pressione atmosferica normale, riducendo drasticamente il rischio di incidenti meccanici.

mentre un reattore ad acqua lavora a circa 150 atmosfere di pressione per non far bollire il liquido, un reattore a piombo o sodio liquido lavora a pressione atmosferica normale, riducendo drasticamente il rischio di incidenti meccanici. Riciclo delle scorie (ciclo chiuso): i reattori AMR a neutroni veloci possono usare come carburante il combustibile MOX ricavato dalle scorie nucleari già esistenti, riducendo di oltre il 90% il volume e la durata radiotossica dei rifiuti finali.

i reattori AMR a neutroni veloci possono usare come carburante il combustibile MOX ricavato dalle scorie nucleari già esistenti, riducendo di oltre il 90% il volume e la durata radiotossica dei rifiuti finali. Calore per l’industria pesante: lavorando tra 500 °C e 850 °C (contro i circa 300 °C dei reattori ad acqua), forniscono vapore ad altissima temperatura indispensabile per chimica, siderurgia, produzione di idrogeno e desalinizzazione. Quindi, potenzialmente, questo tipo di reattori si presta all’utilizzo industriale.

I progetti AMR più concreti nel mondo:

TerraPower Natrium (USA): la società fondata da Bill Gates sta costruendo a Kemmerer (Wyoming) un impianto da 345 MWe (approvazione NRC sul sito del Dipartimento dell’Energia USA). Spesso confuso con i reattori a sali fusi, Natrium è in realtà un reattore veloce raffreddato a sodio liquido (metallo fuso) , mentre usa i sali fusi solo all’esterno del reattore come batteria termica per spingere la potenza a 500 MWe nelle ore di punta. È il primo reattore commerciale non ad acqua ad aver ottenuto il permesso di costruzione dalla NRC americana.

la società fondata da Bill Gates sta costruendo a Kemmerer (Wyoming) un impianto da (approvazione NRC sul sito del Dipartimento dell’Energia USA). Spesso confuso con i reattori a sali fusi, Natrium è in realtà un , mentre usa i sali fusi solo all’esterno del reattore come batteria termica per spingere la potenza a nelle ore di punta. È il primo reattore commerciale non ad acqua ad aver ottenuto il permesso di costruzione dalla NRC americana. newcleo – LFR-AS-30 e LFR-AS-200 (Italia/Francia): fondata dal fisico italiano Stefano Buono, sviluppa reattori veloci raffreddati a piombo liquido (LFR) pensati per bruciare le scorie nucleari europee (sito ufficiale newcleo). Quotata anche al Nasdaq (ticker NWCL) con una raccolta di 247 milioni di dollari (comunicato Nasdaq), ha il suo cuore tecnologico in Italia tra Torino e il centro ENEA del Brasimone.

fondata dal fisico italiano Stefano Buono, sviluppa reattori veloci raffreddati a pensati per bruciare le scorie nucleari europee (sito ufficiale newcleo). Quotata anche al Nasdaq (ticker NWCL) con una raccolta di (comunicato Nasdaq), ha il suo cuore tecnologico in Italia tra Torino e il centro ENEA del Brasimone. BREST-OD-300 di Rosatom (Russia): è il cantiere fisico AMR più avanzato al mondo. Situato a Seversk in Siberia, è un reattore veloce a piombo liquido da 300 MWe dotato di un impianto gemello sul posto che rigenera continuamente il combustibile esaurito. Ricordiamo che la Russia ha una grande esperienza nei reattori a metallo fuso, derivante dall’utilizzo nei reattori nucleari.

è il cantiere fisico AMR più avanzato al mondo. Situato a Seversk in Siberia, è un reattore veloce a dotato di un impianto gemello sul posto che rigenera continuamente il combustibile esaurito. Ricordiamo che la Russia ha una grande esperienza nei reattori a metallo fuso, derivante dall’utilizzo nei reattori nucleari. Kairos Power Hermes e X-energy Xe-100 (USA): gli Stati Uniti hanno autorizzato i cantieri sia per il prototipo Hermes in Tennessee (sali fusi di fluoruro, scelto da Google per i suoi data center), sia per i quattro moduli Xe-100 in Texas destinati al colosso chimico Dow (raffreddati a gas ad alta temperatura, con permesso NRC già rilasciato: dettagli su Trending Topics).

La sintesi: innovazione di processo contro innovazione di prodotto

La differenza economica tra le due strade è netta. Gli SMR non sono altro che la versione miniaturizzata e standardizzata dei reattori attuali: l’acqua resta il fluido di raffreddamento e l’innovazione è di processo. Serve a costruire i pezzi in catena di montaggio per evitare i ritardi e i costi fuori controllo dei giganti come l’EPR francese (non a caso la stessa EDF ha dovuto bloccare e riprogettare da zero il proprio SMR Nuward, perché troppo complesso).

Un AMR, invece, unisce alla produzione in serie una profonda innovazione di prodotto: cambia il fluido di raffreddamento (piombo, sodio, sali o gas), alza le temperature per servire le acciaierie e trasforma le vecchie scorie da rifiuto costoso a risorsa energetica.

Realtà contro annunci: quanti prototipi esistono davvero oggi?

Secondo i censimenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (catalogo IAEA ARIS SMR e database della World Nuclear Association), nel mondo si contano oltre 90 progetti annunciati (fino a 127 includendo gli studi preliminari), ma oltre l’85% esiste soltanto sulla carta o nei rendering al computer. Questo rende gran parte di questo movimento un po’ tropp, diciamo così, eterea.

Se contiamo esclusivamente i reattori fisici reali — cioè quelli già connessi alla rete o con un cantiere nucleare effettivamente aperto per il prototipo o il primo esemplare (FOAK) — nel mondo ce ne sono solo 12, con un forte vantaggio nei cantieri fisici per Cina e Russia e una decisa rincorsa autorizzativa in Nord America:

Categoria Stato reale dell’impianto Numero Progetti fisici nel mondo SMR (III Gen – Acqua) Operativi 1 Akademik Lomonosov (Russia, centrale galleggiante con 2 reattori KLT-40S da 35 MWe ciascuno, attiva dal 2020). SMR (III Gen – Acqua) Prototipi / FOAK in cantiere o test 4 Linglong One / ACP100 (Cina, 125 MWe, costruzione finita, in test a caldo); BWRX-300 (Canada, Darlington, 300 MWe, cantiere aperto + permesso NRC in USA); RITM-200N (Russia, impianto terrestre in Jacuzia); CAREM-25 (Argentina, 32 MWe, cantiere rallentato). AMR (IV Gen – Avanzati) Operativi / Dimostratori attivi 3 HTR-PM (Cina, Shidao Bay, reattore a gas pebble-bed da 210 MWe connesso alla rete); TMSR-LF1 (Cina, reattore sperimentale al torio e sali fusi da 2 MWt nel Gobi, attivo); HTTR (Giappone, reattore di test a gas da 30 MWt). AMR (IV Gen – Avanzati) Prototipi / FOAK in cantiere o autorizzati 4 BREST-OD-300 (Russia, 300 MWe a piombo liquido, cantiere avanzato); Hermes 1 & 2 (USA, Kairos Power, sali fusi in cantiere a Oak Ridge); Natrium (USA, TerraPower, 345 MWe a sodio, cantiere sito avviato e permesso NRC); Xe-100 (USA, X-energy, 4 moduli a gas in Texas, permesso NRC ottenuto).

La situazione SMR e AMR in Italia: nuova legge, grande filiera e l’incognita dei costi

E l’Italia? Pur non avendo centrali attive dai tempi del referendum del 1987, il nostro Paese non è affatto spettatore passivo e vive oggi un paradosso industriale: non ha ancora un sito dove posare un reattore, ma possiede una delle filiere tecnologiche sugli AMR al piombo più avanzate d’Europa.

Sul piano normativo, il 15 ottobre 2026 è entrata in vigore la Legge 29 settembre 2026, n. 169 (la legge delega sul nucleare sostenibile), che riapre ufficialmente la strada all’atomo nel mix energetico nazionale (analisi su Ingenio). Il Governo ha dodici mesi di tempo (fino a ottobre 2027) per varare i decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza e smantellamento, puntando ad allacciare i primi impianti modulari intorno al 2035. Un

Sul piano industriale e scientifico, l’Italia gioca su tre tavoli concreti:

Il polo ENEA del Brasimone e gli AMR al piombo: sull’Appennino tosco-emiliano, il centro ricerche dell’ ENEA è diventato l’hub europeo per i reattori di IV generazione raffreddati a piombo liquido (dossier tecnico ENEA). Qui newcleo sta realizzando PRECURSOR , un dimostratore non-nucleare (riscaldato elettricamente) in scala quasi 1:1 da 10 MWth per testare la termoidraulica del piombo. Sulla stessa tecnologia al piombo lavorano Ansaldo Nucleare (capofila del progetto europeo ALFRED ) insieme a giganti nazionali come Saipem , Fincantieri e Walter Tosto per la componentistica pesante.

sull’Appennino tosco-emiliano, il centro ricerche dell’ è diventato l’hub europeo per i reattori di IV generazione raffreddati a piombo liquido (dossier tecnico ENEA). Qui sta realizzando , un dimostratore non-nucleare (riscaldato elettricamente) in scala quasi 1:1 da per testare la termoidraulica del piombo. Sulla stessa tecnologia al piombo lavorano (capofila del progetto europeo ) insieme a giganti nazionali come , e per la componentistica pesante. La cabina di regia industriale (Nuclitalia): i grandi gruppi a partecipazione pubblica — Enel, Ansaldo Energia e Leonardo — hanno avviato il coordinamento per selezionare i design SMR/AMR più maturi e inserirli nelle catene di fornitura italiane, mentre l’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare ( ISIN ) è entrato come osservatore nelle revisioni europee di sicurezza (nota ufficiale ISIN).

i grandi gruppi a partecipazione pubblica — — hanno avviato il coordinamento per selezionare i design SMR/AMR più maturi e inserirli nelle catene di fornitura italiane, mentre l’ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare ( ) è entrato come osservatore nelle revisioni europee di sicurezza (nota ufficiale ISIN). Il nodo economico e territoriale: secondo le stime di Confindustria e TEHA Group, l’installazione di una ventina di SMR in Italia tra il 2035 e il 2050 (per circa 6,8 GW di potenza) può generare fino a 50 miliardi di euro di valore aggiunto e 117.000 posti di lavoro (comunicato Confindustria e dati AGEEI). Tuttavia, il Nuclear Energy Innovation Outlook 2026 del Politecnico di Milano invita al realismo sui costi: il primo SMR installato in Italia avrà un costo dell’energia prodotta (LCOE) compreso tra 110 e 217 €/MWh (con una media realistica attorno a 150 €/MWh), destinato a scendere solo con la produzione in serie dei reattori successivi (report su Infobuildenergia).

Resta infine la domanda più spinosa per la politica italiana: se dopo decenni non siamo ancora riusciti a scegliere il sito per il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi (98.000 metri cubi) per paura delle proteste locali, quale sindaco o governatore firmerà per avere il primo cantiere nucleare nel proprio comune? Sembra realmente, più che altro, un wishful thinking, una buona speranza. Chi conosce l’Italia sa come la burocrazia sia più potente di una bomba nucleare.